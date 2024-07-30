"У 2025 війна триватиме": скільки грошей потрібно Україні від Заходу

Україна показала свою готовність до найбільш непростих рішень

Додаткова фінансова потреба України на 2025 рік з боку партнерів становить 12-15 млрд доларів через те, що війна триватиме й наступного року. Ця тема постійно обговорюється із союзниками.

Таку заяву зробив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю виданню РБК-Україна. За його словами, чинна програма передбачала, що активна фаза війни буде до середини 2024 року, проте все пішло за іншим сценарієм.

"Зараз ми постійно обговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібне додаткове фінансове запевнення, тому що війна триватиме у 2025 році й нам потрібно мати буфер", — сказав Марченко.

Він також додав, що всі ці оцінки повністю відповідають дискусіям Мінфіну з МВФ.

"Вони також потенційно бачать це як додаткову потребу від того, що зараз у нас передбачено у програмі", — пояснив міністр.

Під час підготовки діючої програми з МВФ один із ключових параметрів визначав, що активна фаза війни йтиме до середини 2024 року. Однак цей прогноз не справдився.

Міністр наголосив, що підвищуючи податки, Україна показує свій великий внесок.

"Ми показуємо, що готові до найбільш непростих рішень, що ми свій внесок теж робимо. Ми виходимо до партнерів і кажемо: є дефіцит у 500 млрд гривень і є рішення як його перекрити. Але ми також чекаємо, що на 2025 рік ви нам дасте достатні фінансові запевнення, щоби ми могли профінансувати бюджет", – пояснив Марченко.

За словами міністра, зараз запевнень партнерів недостатньо, щоб український уряд міг подати до Ради збалансований бюджет наступного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Пентагоні знайшли помилки в розрахунках з боєприпасів, ракет, а також решті озброєння для відправки в Україну на суму 2 мільярди доларів.