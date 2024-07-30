"В 2025 война продолжится": сколько денег нужно Украине от Запада

Украина показала свою готовность к наиболее непростым решениям

Дополнительная финансовая потребность Украины на 2025 год со стороны партнеров составляет 12-15 млрд долларов из-за того, что война будет продолжаться в следующем году. Эта тема постоянно обсуждается с союзниками.

Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию РБК-Украина. По его словам, действующая программа предусматривала, что активная фаза войны будет до середины 2024, однако все пошло по другому сценарию.

"Сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжаться в 2025 году и нам нужно иметь буфер", — сказал Марченко.

Он также добавил, что все эти оценки полностью соответствуют дискуссиям Минфина с МВФ.

"Они также потенциально видят это как дополнительную потребность от того, что сейчас у нас предусмотрено в программе", — объяснил министр.

При подготовке действующей программы с МВФ один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет идти до середины 24 года. Однако этот прогноз не сбылся.

Министр подчеркнул, что повышая налоги, Украина показывает свой большой вклад.

"Мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы свой вклад тоже делаем. Мы выходим к партнерам и говорим: вот есть дефицит в 500 млрд гривен и вот есть решение как его перекрыть. Но мы также ждем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет", – пояснил Марченко.

По словам министра, сейчас заверений партнеров недостаточно, чтобы украинское правительство могло подать в Раду сбалансированный бюджет на следующий год.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пентагоне нашли ошибки в расчетах по боеприпасам, ракетам, а также остальному вооружению для отправки в Украину на сумму 2 миллиарда долларов.