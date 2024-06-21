Ніякі не "Бровари": перейменування відомого міста під Києвом розлютило українців

Мер міста сподівається, що під час розглядання перейменування ВРУ врахує думку місцевих жителів

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким пропонують перейменувати місто Бровари на Київщині. В українській мові його назву пропонують змінити з "Бровари" на "Броварі".

Законопроєкт №11364 опубліковано на сайті ВРУ. Його авторами виступили народні депутати на чолі із Романом Лозінським від фракції "Голос". У мережі українці обурені цим рішенням.

За словами автора законопроєкту, рекомендацію щодо перейменування в "Броварі" дала Національна комісія зі стандартів державної мови в рамках усунення слідів русифікації українських топонімів. Також у пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що до Комітету надійшло повідомлення від Українського інституту національної пам’яті з підтримкою перейменувати місто у "Броварі", тим самим повернути населеному пункту історичну назву. Самостійно розв'язати питання про перейменування місцеві депутати не змогли.

"До Комітету надійшов лист виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області, в якому вказувалося, що "пропозиції щодо перейменування міста Бровари… — відсутні, оскільки немає підстав для зміни назви міста Бровари", — йдеться в пояснювальній записці.

За словами авторів законопроєкту, ВРУ повинна протягом пів року ухвалити рішення про перейменування населеного пункту, з урахуванням пропозицій, що надійшли. Мер Броварів Ігор Сапожко наголосив, що внесення проєкту до ВРУ — це ще не остаточне рішення і висловив сподівання, що народні депутати візьмуть до уваги думку місцевих жителів під час розгляду цього питання.

"Під час розгляду даного проєкту народний депутат Віталій Безгін вніс пропозицію про відокремлену постанову щодо Броварів, оскільки немає подання від органу місцевого самоврядування. Тобто питання розглядатиметься не в загальному списку, а відокремлено. Остаточну точку в цьому питанні поставить рішення Верховної Ради. Сподіваємося, що народні обранці врахують думки вчених, істориків, дослідників, а головне – громади міста Бровари – під час розгляду цього проєкту на пленарному засіданні", – написав Сапожко.

У мережі виникла суперечка після цієї новини. Українці стверджують, що під час війни є важливіші проблеми, ніж епопея з перейменуванням міст та вулиць. Дехто навіть виступив із пропозицією створити петицію про те, щоб скасувати перейменування міста.

Раніше місцеві активісти провели у Броварах акцію "Повернімо місту історичну назву". Вони спиляли болгаркою букву "И" в інсталяції із нинішньою назвою міста. На місце негайно прибули правоохоронці.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі перейменували Катерининську площу та вулицю. Місцева влада після цього анонсувала перейменування ще кількох вулиць у місті.