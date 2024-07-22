Збій у "Київ Цифровий": які сервіси зараз недоступні

У застосунку ведуться "ремонтні роботи"

У понеділок, 22 липня, користувачі мобільного додатку "Київ Цифровий" зіштовхнулися з проблемами. Після авторизації з'являється повідомлення про технічні неполадки, через які багато функцій застосунку недоступні.

Про це повідомляють місцеві пабліки та користувачі, інформацію перевірив "Телеграф". Через збій у додатку, оплатити проїзд у громадському транспорті неможливо.

Також не можна скористатися іншими міськими сервісами через застосунок. Після авторизації пише що "сервіси на ремонті".

Розробники "Київ Цифрового" зазначають, що ведуться роботи з усунення проблеми та обіцяють відновити роботу додатку найближчим часом.

Нагадуємо, днями у системі "Нової пошти" стався масштабний збій. Відділень деякий час не працювали по всій Україні.

Посилки не приймали, а телефони підтримки клієнтів "Нової пошти" не відповідали. Але згодом роботу всіх клієнтських систем та сервісів було відновлено.

Раніше "Телеграф" писав, що масштабний збій у Microsoft порушив роботу компаній по всьому світу, зачепило й аеропорти. Користувачі по всьому світу не змогли отримати доступ до її хмарних обчислювальних платформ.