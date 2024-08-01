Родственники президента РФ? В Украине проживают десятки Путиных (карта)

"Телеграф" рассказывает, что означает фамилия Путин

Фамилия Путин ассоциируется у людей с российским диктатором, который около двух лет назад приказал своей армии осуществить нападение на Украину. Оказалось, что некоторые украинцы также являются носителями этой фамилии.

"Телеграф" решил рассказать своим читателям, сколько Путиных проживает в Украине и что означает эта фамилия. Подробности можно узнать на генеалогического ресурса "Рідні".

Согласно данным сайта, сейчас на территории нашего государства насчитывается 93 человека с фамилией Путин (-на).

По распространению фамилия Путин занимает 47 128 место и чаще всего встречается в Запорожской области.

Чаще всего однофамильцев лидера страны-агрессора можно встретить в восточных и южных регионах страны. Однако в западных областях также есть представители этого родового имени.

Интересно, что в самой Российской Федерации проживает около 3000 носителей фамилии Путин.

Ученые озвучивают несколько версий происхождения этой фамилии:

Фамилия может происходить от слова "путь", которое в древности имело значение "дорога" или "способ". Также может быть связано со словом "путина", что означало "время ловли рыбы" или "рыболовный сезон". Фамилия могла возникнуть в разных регионах России, где слово "путь" или "путька" имело разные значения, например "маленькая птичка" в некоторых диалектах.

Некоторые исследователи связывают эту фамилию с финно-венгерскими языками, где она могла означать "маленький" или "короткий".

Раннее "Телеграф" рассказал, как с украинским президентом Зеленским связано село в Украине и при чем тут Польша.