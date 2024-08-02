По Кличку проїхали катком: американське топ-ЗМІ випустило жорстку статтю про мера Києва (повний текст)

У матеріалі торкаються різних проблем столиці

Американське видання Politico опублікувало статтю про мера Києва Віталія Кличка, у ній, зокрема згадується й руйнування історичної будівлі ХІХ ст. у Києві на вулиці Кониського, 22 (відомій також як "садиба Зеленських"). Київський активіст Олександр Гречко назвав статтю "дуже потужним текстом".

"Можна сказати, що тут дорожнобудівельним катком проїхали по Кличку і не заглядати йому в рота як колись поважному боксеру, котрий вперто роками доводить столицю до ручки", — написав він у Facebook.

Гречко опублікував автопереклад статті з рекомендацією ознайомитися з нею. "Телеграф" публікує її так, як навів активіст:

Критики Віталія Кличка критикують рекорд чемпіона з боксу на посаді мера Києва

Кличко вбачає політичну вендету в скаргах на те, що його адміністрація не зупинила руйнування спадщини міста та не покращила інфраструктуру.

КИЇВ — Це не російська ракета перетворила на руїни елегантний особняк Зеленських 19 століття в центрі Києва; український забудовник зніс його, щоб збудувати ще одну багатоповерхівку.

Активісти, які намагалися зупинити бульдозер 19 липня, щоб зберегти спадщину міста, заявили, що їх відбили вантажівки.

Біля руїн, де колись був класичний фасад гірчичного кольору, на дерев’яній табличці написано: "Ця будівля була зруйнована з ініціативи Віталія Кличка".

Для зовнішнього світу колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Кличко — на прізвисько Доктор Залізний Кулак — є одним із найбільш впізнаваних і лаконічно привітних облич українського опору смертельному нападу президента Росії Володимира Путіна. Проте все більшу кількість киян він підводить як міський голова, посаду якого він обіймав 10 років.

Багато скарг зосереджені на його неспроможності зупинити безжальних забудовників у знищенні спадщини міста — знищенні особняка Зеленського (не пов’язаного з президентом Володимиром Зеленським) та інших історичних будівель — і на ймовірній причетності його адміністрації до великих інфраструктурних проблем, таких як тріщини в тунелях метро.

"Міський голова – це директор міста, його топ-менеджер. Топ-менеджер завжди відповідає за все, що відбувається в компанії. Кличко не поділяє відповідальності за те, що відбувається в його місті", – сказав POLITICO київський активіст Дмитро Перов, який понад вісім років бореться проти знесення історичних будівель.

Кличко відбиває у відповідь

Кличко заперечує звинувачення в тому, що його адміністрація полегшує життя майновим магнатам, і описує критику як політичну вендету. Дійсно, майстер кулачного спорту наполягає на тому, що він є тим, хто підштовхнувся до мотузок, не маючи законного простору для маневру над хвилею будівництва.

"Моя перша професія навіть не спортсмен, а гід по Києву. Я знаю, наскільки важливо зберегти культурну спадщину, і роблю все, що в моїх силах", – сказав Кличко POLITICO.

"Легко просто сказати, я як мер несу відповідальність за все в місті. З одного боку, так, але є нюанси. Місто не дає дозволи на будівництво і не має впливу на забудовників, які є власниками історичних будівель", – додав Кличко.

За словами Кличка, винна центральна влада. За десять років перебування на посаді він сказав, що місто запропонувало законопроект, який би дозволив місту Києву конфіскувати історичні будівлі у власників, які ними нехтували, або принаймні штрафувати їх.

"Знесення особняка Зеленських – це цинічне знищення історичної будівлі її власником. На жаль, у міста немає правових інструментів, щоб змусити власників будинків їх реконструювати. Ми не можемо біля кожного з них поставити поліцейського. Це приватна власність", – пояснив Кличко.

Отже, чи означає це, що ніхто не винен? Кожен на когось показує пальцем.

Загалом з початку російського вторгнення в Києві було зруйновано 23 історичні будівлі, і лише дві з них російськими ракетами. За решту відповідальність можуть взяти українські забудовники, вважає народний депутат Ганна Бондар.

Кличко звинувачує будівельний бізнес, центральну владу та правоохоронні органи в маніпуляціях і саботуванні роботи його адміністрації.

Центральна влада заперечує провину на Кличку, посилаючись на неспроможність мерії підготувати юридичну документацію, яка б дозволяла захистити будівлі. Тим часом у Києві будівництво не припиняється, оскільки триває війна.

"Фото з Кличком не означає, що ми друзі"

"У Кличка як мера повне нерозуміння часу, неправильні пріоритети, відсутність міської політики. Він піддається запитам людей, які сумнівно отримали кошти, не розуміє викликів майбутнього і навіть сьогодення", – сказала POLITICO депутат Київради Ксенія Семенова. Семенова є постійним противником Кличка, який бореться з забудовниками в суді.

Українські журналісти неодноразово повідомляли про зв’язки Кличка з відомими забудовниками, відповідальними за будівництво міста, стверджуючи, що він не лише вводив у Київраду своїх однопартійців афілійованих із ними людей, а й навіть літав із забудовниками на одних приватних літаках . .

"Це брехня. Я знаю багатьох людей у ​​цьому місті. Але мої стосунки з ними суто професійні. Фото з Кличком не означає, що ми друзі", – сказав Кличко.

Якщо забудовник працює на місто, будує школи, реконструює будинки і змінює місто на краще, міська рада з ним співпрацює, додав Кличко; Якщо забудовник діє як власники особняка Зеленських, місто подає позов до суду.

"Також ми підписали меморандум із власниками особняка, щоб вони відреставрували особняк. Зараз ми працюємо над дорожньою картою реконструкції", – сказав Кличко, стверджуючи, що місто не знало про майбутній знесення.

Активіст Перов стверджував, що один із департаментів Київської міської ради в червні видав планово-архітектурні вимоги на проектування та будівництво від забудовників Зеленського. Місто стверджує, що суд змусив його діяти, і що ці специфікації не становили офіційного дозволу на знесення.

Метро тріскається

Знищення особняка Зеленського – лише останній епізод у ланцюжку проблем, які наростають з початку російського вторгнення і навіть раніше.

На початку цього року київській владі довелося закрити шість станцій метро, ​​які з’єднували один із найбільш густонаселених районів міста з рештою міста, після того, як у тунелях з’явилися тріщини, що призвели до викиду ґрунтових вод.

Директора метрополітену, однопартійця Кличка, звільнили з посади в березні після публікації українськими журналістами розслідування про його незаконне збагачення.

Минулого тижня виконувач обов'язків директора посадили під домашній арешт за підозрою у службовій недбалості. Тунелі були добре побудовані, але недбалість протягом останніх 10 років призвела до тріщин, заявили в прокуратурі Києва .

У Київраді заявляють, що при будівництві були допущені помилки за попередньої влади. У раді додали, що введення під домашній арешт в.о. начальника метрополітену ускладнює роботу всієї підземки та потенційно гальмує реконструкцію закритих станцій.

Київ також стикається з поверхневими проблемами.

Деякі з ключових мостів столиці стоять занедбані, але мер вирішив побудувати новий, який жодним чином не вирішує транспортних проблем міста, оскільки веде до рекреаційного острова посеред Дніпра.

Відповідаючи на запитання про логіку будівництва нового мосту під час війни, Кличко сказав, що проект розпочався ще до вторгнення, і до початку військових дій Київ отримав весь міст, виготовлений зі сталі заводу "Азовсталь", який зараз зруйнували росіяни. Тому він вирішив попросити коштів, щоб закінчити його, а не дати йому згнити.

"Рекреаційні зони важливі як велике зняття стресу під час війни. Крім того, наші поранені бійці мені сказали, що їм потрібне місце для реабілітації на свіжому повітрі… Хлопці просили місце, де можна порибалити і так далі", – сказав Кличко.

Аргумент щодо браку місця викликає сумніви. У Києві понад 740 парків і скверів і кілька десятків пляжів на Дніпрі.

Альтернативи гірші

Кличко визнає, що його робота на посаді мера не є ідеальною, але каже, що відтоді, як він очолив цю посаду, він значно покращив місто, збільшивши бюджет до 70 мільярдів гривень (1,6 мільярда євро) з лише 20 мільярдів гривень, зробивши місто ще більшим. прозорість, відкриття десятків зон відпочинку, боротьба з корупцією.

Однак центральна влада намагається підірвати довіру киян до нього, стверджує він.

"У когось на думці віртуальні вибори", — сказав Кличко.

Місцеві вибори в Україні були заплановані на 2025 рік, але, як і всі інші, вони заборонені Конституцією під час воєнного стану. У певний момент Кличко був одним із головних конкурентів Зеленського, якби той вирішив балотуватися в президенти, і у нього виник конфлікт із президентським офісом щодо того, хто має контролювати столицю.

"Будь-які політичні амбіції сьогодні – марення! Треба відкинути все це і об’єднатися, інакше ми втратимо країну", – сказав він.

До війни Кличка двічі переобирали кияни, і він досі користується одним із найвищих рейтингів підтримки в країні, хоча цього року довіра почала падати.

"Кияни продовжують голосувати за нього, тому що його пропаганда активно промиває мізки людям, змушуючи їх помилково вважати, що інші альтернативи ще гірші. І він відомий, він стабільний. У 2020 році він також представив себе як єдиного життєздатного проукраїнського та проєвропейського кандидата проти серйозно проросійських", – сказав POLITICO Олег Симороз, київський активіст та ветеран війни.

Кілька років Симороз боровся з незаконним будівництвом у Києві. З початком російського вторгнення він приєднався до армії для захисту міста від росіян.

"Кличко стверджує, що могутні антагоністи намагаються його дискредитувати. Реально він має більшість і стабільні голоси в міській раді. Навіть так звані "опозиційні" партії голосують разом з його політичною силою з більшості питань, як-от позиції щодо бюджету та земельних питань", – сказав Симороз.

"Зараз із введенням воєнного стану та появою Київської військової адміністрації він стверджує, що в нього забрали всю виконавчу владу, але насправді більшість рішень все одно приймає його Київрада, і він зберігає майже повний контроль над повсякденне управління містом, про що легко свідчити його підпис під більшістю виконавчої документації міста. Крім того, він призначив (і продовжує призначати) більшість чиновників, які згодом потрапили на корупційні оборудки із забудовниками", – додав активіст.

Кличко заявив, що без узгодження з центральною владою його повноваження обмежені. Але він все одно не дозволить розробникам робити все, що вони хочуть.

Симороз, який втратив на війні обидві ноги, тепер почувається в пастці у своїй квартирі. Київ – непросте місце для людей з обмеженими можливостями, але закриття станцій метро в його районі зробило майже неможливим пересування.

"Кияни щодня годинами стоять у заторах. Мені все так боляче. Я воював проти російських окупантів. Але часом здається, що наше місто вже окуповане людьми, які діють проти міста", – поскаржився Симороз.

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