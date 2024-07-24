"Доведеться відповідати на складні питання": Кличко пояснив свої слова про Зеленського та референдум

Тяжкі часи для України ще не закінчилися

Мер Києва Віталій Кличко пояснив свої слова про те, що українському президенту Володимиру Зеленському доведеться ухвалювати непопулярні рішення та про можливість проводити референдум. За його словами, на Україну ще чекають серйозні випробування.

Про це він розповів в ефірі каналу "Київ 24". Кличко каже, що посада президента зараз дуже важлива, проте є ймовірність того, що незабаром Зеленському доведеться ухвалювати вкрай непопулярні рішення.

Мер Києва зазначив, що ситуація на фронті дуже непроста, тягне дуже багато ресурсів держави, а для багатьох українських військових це призвело до втрати життя або здоров’я.

Кличко додав, що, напевно, всі українці задавалися питанням про те, коли закінчиться війна, на яких умовах це відбудеться і чи будуть переглянуті державні кордони. Відповідати на ці питання доведеться президенту, вважає міський голова.

"Референдум проводити під час воєнного стану неможливо, але я переконаний, що президент буде зобов’язаний спиратися на громадську думку", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, Кличко в одному зі своїх недавніх інтерв’ю припустив, що Зеленському доведеться розглядати варіанти територіальних поступок і в такому разі йому довелося б проводити референдум. Він додав, що альтернативою могло бути створення уряду національної єдності, але висловив припущення, що президент не захоче відмовлятися від сфокусованої в його руках влади.

Як повідомлялося раніше, Зеленський повідомив, що "гаряча фаза" війни Росії проти України може завершитись до кінця року. Однак для цього необхідно виконати низку умов.