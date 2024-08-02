По Кличко проехали катком: американское топ-СМИ выпустило жесткую статью о мэре Киева (полный текст)

В материале затрагивают различные проблемы столицы

Американское издание Politico опубликовало статью о мэре Киева Виталие Кличко, в ней, в частности, упоминается и разрушение исторического здания XIX в. в Киеве на улице Конисского, 22 (известной также как "усадьба Зеленских"). Киевский активист Александр Гречко назвал статью "очень мощным текстом".

"Можно сказать, что здесь дорожностроительным катком проехали по Кличко и не заглядывать ему в рот как некогда уважаемому боксеру, упорно годами доводящему столицу до ручки", — написал он в Facebook.

Гречко опубликовал перевод статьи с рекомендацией ознакомиться с ней. Телеграф публикует ее так, как привел активист:

Критики Виталия Кличко критикуют рекорд чемпиона по боксу в должности мэра Киева

Кличко усматривает политическую вендетту в жалобах на то, что его администрация не остановила разрушение наследия города и не улучшила инфраструктуру.

КИЕВ — Это не российская ракета превратила в руины элегантный особняк Зеленских 19 века в центре Киева; украинский застройщик снес его, чтобы построить еще одну многоэтажку.

Активисты, пытавшиеся остановить бульдозер 19 июля, чтобы сохранить наследие города, заявили, что их отбили грузовики.

У руин, где когда-то был классический фасад горчичного цвета, на деревянной табличке написано: "Это здание было разрушено по инициативе Виталия Кличко".

Для внешнего мира бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Кличко по прозвищу Доктор Железный Кулак является одним из самых узнаваемых и лаконично приветливых лиц украинского сопротивления смертельному нападению президента России Владимира Путина. Тем не менее, все большее количество киевлян он подводит как городской голова, должность которого он занимал 10 лет.

Многие жалобы сосредоточены на его неспособности остановить безжалостных застройщиков в уничтожении наследия города — уничтожении особняка Зеленского (не связанного с президентом Владимиром Зеленским) и других исторических зданий — и вероятной причастности его администрации к большим инфраструктурным проблемам, таким как трещины в тоннелях метро.

"Городской голова – это директор города, его топ-менеджер. Топ-менеджер всегда отвечает за все, что происходит в компании. Кличко не разделяет ответственности за происходящее в его городе", – сказал POLITICO киевский активист Дмитрий Перов, который больше восемь лет борется против сноса исторических зданий.

Кличко отбивает ответ

Кличко отрицает обвинение в том, что его администрация облегчает жизнь имущественным магнатам и описывает критику как политическую вендетту. Действительно, мастер кулачного спорта настаивает на том, что он подтолкнулся к веревкам, не имея законного пространства для маневра над волной строительства.

"Моя первая профессия даже не спортсмен, а гид по Киеву. Я знаю, насколько важно сохранить культурное наследие и делаю все, что в моих силах", – сказал Кличко POLITICO.

"Легко просто сказать, я как мэр несу ответственность за все в городе. С одной стороны, да, но есть нюансы. Город не дает разрешения на строительство и не влияет на застройщиков, которые являются владельцами исторических зданий", — добавил Кличко.

По словам Кличко, виновата центральная власть. За десять лет пребывания в должности он сказал, что город предложил законопроект, который бы позволил городу Киеву конфисковать исторические здания у презиравших их владельцев или по крайней мере штрафовать их.

"Снос особняка Зеленских – это циничное уничтожение исторического здания его владельцем. К сожалению, у города нет правовых инструментов, чтобы заставить владельцев домов их реконструировать. Мы не можем возле каждого из них поставить полицейского. Это частная собственность", – объяснил Кличко.

Значит ли это, что никто не виноват? Каждый на кого-то показывает пальцем.

Всего с начала российского вторжения в Киеве было разрушено 23 исторических здания, и только два из них российскими ракетами. За остальную ответственность могут взять украинские застройщики, считает народный депутат Анна Бондарь.

Кличко обвиняет строительный бизнес, центральные власти и правоохранительные органы в манипуляциях и саботировании работы его администрации.

Центральная власть отрицает вину на Кличко, ссылаясь на неспособность мэрии подготовить юридическую документацию, позволяющую защитить здания. Тем временем в Киеве строительство не прекращается, поскольку идет война.

"Фото с Кличко не означает, что мы друзья"

"У Кличко как мэра полное непонимание времени, неправильные приоритеты, отсутствие городской политики. Он подвергается запросам людей, сомнительно получивших средства, не понимает вызовов будущего и даже настоящего", – сказала депутат Киевсовета Ксения Семенова. Семенова является постоянным противником Кличко, борющегося с застройщиками в суде.

Украинские журналисты неоднократно сообщали о связях Кличко с известными застройщиками, ответственными за строительство города, утверждая, что он не только вводил в Киевсовет своих однопартийцев аффилированных с ними людей, но даже летал с застройщиками на одних частных самолетах.

"Это ложь. Я знаю многих людей в этом городе. Но мои отношения с ними сугубо профессиональные. Фото с Кличко не означает, что мы друзья", – сказал Кличко.

Если застройщик работает на город, строит школы, реконструирует дома и меняет город к лучшему, городской совет с ним сотрудничает, добавил Кличко; Если застройщик действует как хозяева особняка Зеленских, город подает иск в суд.

"Также мы подписали меморандум с владельцами особняка, чтобы они отреставрировали особняк. Сейчас мы работаем над дорожной картой реконструкции", – сказал Кличко, утверждая, что город не знал о предстоящем сносе.

Активист Перов утверждал, что один из департаментов Киевского городского совета в июне издал планово-архитектурные требования по проектированию и строительству от застройщиков Зеленского. Город утверждает, что суд заставил его действовать, и эти спецификации не составляли официального разрешения на снос.

Метро трескается

Уничтожение особняка Зеленского – лишь последний эпизод в цепочке нарастающих проблем с начала российского вторжения и даже раньше.

В начале этого года киевским властям пришлось закрыть шесть станций метро, ​​соединявших один из самых густонаселенных районов города с остальным городом, после того, как в туннелях появились трещины, которые привели к выбросу грунтовых вод.

Директора метрополитена, однопартийца Кличко, уволили с должности в марте после публикации украинскими журналистами расследования о его незаконном обогащении.

На прошлой неделе исполняющий обязанности директора посадили под домашний арест по подозрению в служебной халатности. Тоннели были хорошо построены, но небрежность в течение последних 10 лет привела к трещинам, заявили в прокуратуре Киева.

В Киевсовете заявляют, что при строительстве были допущены ошибки при предыдущей власти. В совете добавили, что введение под домашний арест и. о начальника метрополитена усложняет работу всей подземки и потенциально тормозит реконструкцию закрытых станций.

Киев также сталкивается с проблемами на поверхности.

Некоторые из ключевых мостов столицы запущены, но мэр решил построить новый, никоим образом не решающий транспортные проблемы города, поскольку ведет к рекреационному острову посреди Днепра.

Отвечая на вопрос о логике строительства нового моста во время войны, Кличко сказал, что проект начался еще до вторжения, и к началу военных действий Киев получил весь мост, изготовленный из стали завода "Азовсталь", разрушенный сейчас россиянами. Поэтому он решил попросить средств закончить его, а не дать ему сгнить.

"Рекреационные зоны важны как большое снятие стресса во время войны. Кроме того, наши раненые бойцы мне сказали, что им нужно место для реабилитации на свежем воздухе… Ребята просили место, где можно порыбачить и так далее", – сказал Кличко.

Аргумент по нехватке места вызывает сомнения. В Киеве более 740 парков и скверов и несколько десятков пляжей на Днепре.

Альтернативы хуже

Кличко признает, что его работа в должности мэра не идеальна, но говорит, что с тех пор, как он возглавил эту должность, он значительно улучшил город, увеличив бюджет до 70 миллиардов гривен (1,6 миллиарда евро) с всего 20 миллиардов гривен, сделав город еще больше. прозрачность, открытие десятков зон отдыха, борьба с коррупцией.

Однако центральные власти пытаются подорвать доверие киевлян к нему, утверждает он.

"У кого-то на уме виртуальные выборы", — сказал Кличко.

Местные выборы в Украине были запланированы на 2025 год, но, как и все остальные, они запрещены Конституцией во время военного положения. В определенный момент Кличко был одним из главных конкурентов Зеленского, если бы тот решил баллотироваться в президенты, и у него возник конфликт с президентским офисом по поводу того, кто должен контролировать столицу.

"Любые политические амбиции сегодня – бред! Надо отбросить все это и объединиться, иначе мы потеряем страну", – сказал он.

До войны Кличко дважды переизбирали киевляне, и он до сих пор пользуется одним из самых высоких рейтингов поддержки в стране, хотя в этом году доверие начало падать.

"Киевляне продолжают голосовать за него, потому что его пропаганда активно промывает мозги людям, заставляя их ошибочно считать, что другие альтернативы еще хуже. И он известен, он стабилен. В 2020 году он также представил себя как единственного жизнеспособного проукраинского и проевропейского кандидата против серьезно" пророссийских", – сказал POLITICO Олег Симороз, киевский активист и ветеран войны.

Несколько лет Симороз боролся с незаконным строительством в Киеве. С началом российского вторжения, он присоединился к армии для защиты города от россиян.

"Кличко утверждает, что могущественные антагонисты пытаются его дискредитировать. Реально он имеет большинство и стабильные голоса в городском совете. Даже так называемые "оппозиционные" партии голосуют вместе с его политической силой по большинству вопросов, таких как позиции по бюджету и земельным вопросам", – сказал Симороз.

"Сейчас с введением военного положения и появлением Киевской военной администрации он утверждает, что у него забрали всю исполнительную власть, но на самом деле большинство решений все равно принимает его Киевсовет, и он сохраняет почти полный контроль над повседневным управлением городом, о чем легко может свидетельствовать его подпись под большинством исполнительной документации города. Кроме того, он назначил (и продолжает назначать) большинство чиновников, впоследствии попавшихся на коррупционных сделках с застройщиками", – добавил активист.

Кличко заявил, что без согласования с центральными властями его полномочия ограничены. Но он все равно не позволит разработчикам делать все, что они хотят.

Симороз, потерявший на войне обе ноги, теперь чувствует себя в ловушке в своей квартире. Киев – непростое место для людей с ограниченными возможностями, но закрытие станций метро в его районе сделало почти невозможным передвижение.

"Киевляне ежедневно часами стоят в пробках. Мне все так больно. Я воевал против российских оккупантов. Но порой кажется, что наш город уже оккупирован людьми, действующими против города", – посетовал Симороз.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живут сын и дочь Виталия Кличко. Внимание общества к ним привлекла скандальная вечеринка весной этого года.