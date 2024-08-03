Українців захопила загадкова істота: де бачили "колібрі" і хто це насправді (відео)

Її хоботок майже такої ж довжини, як тіло

Жителі різних областей України помітили цікаву комаху, яку прийняли за колібрі. Вона збирає нектар із квітів своїм довгим хоботком і дуже схожа на маленьку пташку.

Відео з "колібрі" публікують у мережі. Насправді це метелик бражник. Їх бачать у Полтаві, Одесі, Київській області та інших регіонах.

"Колібрі" в Одесі

У коментарях до відео люди пишуть, що бражників, яких деякі сприймають за колібрі, багато у Київській області та інших регіонах. Вони люблять квіти із яскраво вираженим ароматом.

Бражник-колібрі або язикан звичайний (Macroglossum stellatarum) мешкає в Європі та Північній Африці. Влітку метелик мігрує на північ, взимку на південь.

Харчується нектаром, особливо любить квіти із трубчастими пелюстками. Своїм довгим закрученим хоботком бражник висмоктує нектар із центру квітки. Його хоботок майже такої ж довжини, як тіло. Коли метелик не їсть, хоботок згорнутий калачиком.

Ця істота дуже схожа на колібрі, але насправді це метелик. При цьому навіть літає бражник, як колібрі — він так швидко махає крилами, що лунає чутний гул. За даними PBS Nature, він змахує крилами приблизно 85 разів на секунду – більше, ніж деякі види колібрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Дніпропетровщині люди стали свідками справжньої навали сарани. У Криворізькому районі комахи заполонили поля та вулиці.