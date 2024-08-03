Украинцев восхитило загадочное существо: где видели "колибри" и кто это на самом деле (видео)

Ее хоботок почти такой же длины, как и тело

Жители разных областей Украины заметили интересное насекомое, которое приняли за колибри. Оно собирает нектар с цветов своим длинным хоботком и очень похоже на маленькую птичку.

Видео с "колибри" публикуют в сети. На самом деле, это бабочка бражник. Их видят в Полтаве, Одессе, Киевской области и других регионах.

"Колибри" в Одессе

В комментариях к видео люди пишут, что бражников, которых некоторые принимают за колибри, много в Киевской области и других регионах. Они любят цветы с ярко выраженным ароматом.

Бражник-колибри или языкан обыкновенный (Macroglossum stellatarum) обитает в Европе и Северной Африке. Летом бабочка мигрирует на север, зимой на юг.

Питается нектаром, особенно любит цветы с трубчатыми лепестками. Своим длинным закрученным хоботком бражник высасывает нектар из центра цветка. Его хоботок почти такой же длины, как и тело. Когда бабочка не ест, ее хоботок свернут калачиком.

Это существо очень похоже на колибри, но на самом деле это бабочка. При этом даже летает бражник, как колибри — он так быстро машет крыльями, что издает слышимый гул. По данным PBS Nature, он взмахивает крыльями примерно 85 раз в секунду – больше, чем у некоторых видов колибри.

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