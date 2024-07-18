Онлайн бронювання в "Дії": за яких умов підприємства можуть на нього розраховувати, розповіли у Міноборони

Існують певні критерії відбору

Тепер електронне бронювання військовозобов'язаних працівників можна оформити онлайн на порталі "Дія". Проте виникає питання, для яких саме підприємств доступна ця опція і яким критеріям вони мають відповідати.

Відповіді на це "Телеграфу" дала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у матеріалі: "Як працює електронне бронювання в "Дії" і чи треба звертатися до ТЦК? У Міноборони відповіли на поширені запитання".

За словами заступниці, є різні організації, які співпрацюють з МОУ та Силами оборони України. Тому важливо, щоб ці організації мали можливість довгостроково планувати командну роботу. Аби була змога підтримувати якісну співпрацю, якісно і своєчасно надавати послуги, виробництво та постачання товарів.

"Це означає, що для МОУ та Сил оборони може бути корисним і важливим забронювати на час співпраці ці команди. Це уможливить якісне планування та забезпечення процесів людськими ресурсами", — каже Черногоренко.

Вона наголосила, що на першому етапі бронювання в "Дії" працюватиме для критично важливих підприємств, які забезпечують потреби Сил оборони. Наразі для різних типів організацій вже розроблені або ще розробляються критерії бронювання.

Зауважимо, що за допомогою "Дії" отримати бронювання може обмежена кількість осіб. Наразі це 1 мільйон 200 тисяч людей.

Нагадаємо, що водночас в Уряді не відкидають до кінця ідею економічного бронювання. І, за словами депутата "Слуги народу" Дмитра Наталуха, наразі існує три моделі. Кожна має свої недоліки та переваги, але одна з них не передбачає сплати додаткових виплат чи податків.

Раніше "Телеграф" писав, що є декілька варіантів, як перевірити наявність броні від мобілізації.