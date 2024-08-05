У засновника "Азова" Андрія Білецького ювілей: його зворушливо привітала дружина, відома журналістка

Любов до України та її народу зародилася у командира Третьої штурмової ще у дитинстві

Командир Третьої штурмової бригади та засновник "Азова" Андрій Білецький 5 серпня святкує свій ювілей. Йому сьогодні виповнилося 45 років.

Його дружина, відома журналістка Тетяна Даниленко, привітала чоловіка із Днем Народження. Зворушливий пост з’явився у її Facebook.

Дружина Білецького розповіла, що любов до України та її народу зародилася у командира Третьої штурмової ще у дитинстві.

"Коли цей хлопчик мав йти до 1-го класу, тато подарував йому історію України Антона Лотоцького. Тато — радянський інженер, далекий від гуманітарних та націоналістичних рефлексій. Він не знав, хто такий Лотоцький і як книжка може вплинути на дитину — то були роки перед розвалом совка, коли люди були всеїдними у всіх сенсах.", — написала Тетяна.

Андрій Білецький у дитинстві

Дитяча версія історії України від бійця Легіону Січових стрільців посіяла такі зерна в душі хлопчика, що в першому ж класі він якось сам додумався писати антикомуністичні гасла на фасаді школи. Це нікому не сподобалося — ні директору школи, ні батькам. А дитина утвердилася в думці, що ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Навіть якщо ти ростеш у русифікованому Харкові на пролетарській Салтівці.

"Сьогодні він сам — командир Січових стрільців наших днів. Сам вигадав і створив з нуля потужну військову формацію, яка захищає Україну від ворога. Він міг бути будь-ким і в будь-чому був би успішним, бо щедро обдарований талантами. Але як історик розумів неминучість великої війни і завжди створював військовий орден.", — зазначила дружина засновника "Азова" .

До допусу Тетяна Даниленко прикріпила фото Андрія Білецького. І побажала чоловіку: "щоб у його Січових стрільців все вийшло".

Раніше "Телеграф" повідомив, що командир "Азова" звернувся до українців на річницю трагедії у Оленівці.