У основателя "Азова" Андрея Билецкого юбилей: его трогательно поздравила жена, известная журналистка

Любовь к Украине и её народу зародилась у командира Третьей штурмовой еще в детстве

Командир Третьей штурмовой бригады и основатель "Азова" Андрей Билецкий 5 августа празднует свой юбилей. Ему сегодня исполнилось 45 лет.

Его супруга, известная журналистка Татьяна Даниленко, поздравила мужа с Днем Рождения. Трогательный пост появился в её Facebook.

Жена Билецкого рассказала, что любовь к Украине и её народу зародилась у командира Третьей штурмовой еще в детстве.

"Когда этот мальчик должен был идти в 1-й класс, папа подарил ему историю Украины Антона Лотоцкого. Папа – советский инженер, далекий от гуманитарных и националистических рефлексий. Он не знал, кто такой Лотоцкий и как книга может повлиять на ребенка – это были годы перед развалом совка, когда люди были всеядны во всех смыслах", — написала Татьяна.

Андрей Билецкий в детстве

Детская версия истории Украины от бойца Легиона Сечевых стрелков посеяла такие зерна в душе мальчика, что в первом же классе он как-то сам додумался писать антикоммунистические лозунги на фасаде школы. Это никому не понравилось – ни директору школы, ни родителям. А ребенок утвердился во мнении, что ничто не остановит идею, время которой пришло. Даже если ты растешь в русифицированном Харькове на пролетарской Салтовке.

"Сегодня он сам – командир Сечевых стрелков наших дней. Сам придумал и создал с нуля мощную военную формацию, защищающую Украину от врага. Он мог быть кем-либо и в чем-либо был бы успешен, ибо щедро одарен талантами. Но как историк понимал неизбежность Великой войны и всегда создавал военный орден.", — отметила супруга основателя "Азова".

К посту Татьяна Даниленко прикрепила фото Андрея Билецкого. И пожелала супругу: "чтобы у его Сечевых стрелков все получилось".

Ранее "Телеграф" сообщил, что командир "Азова" обратился к украинцам на годовщину трагедии в Еленовке.