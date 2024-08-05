Пусті вулиці замість натовпу відпочивальників: як виглядає Кирилівка під окупацією (відео)

Вулиці селища майже безлюдні

Вже третє літо поспіль популярне українське курортне селище Кирилівка на узбережжі Азовського моря в Запорізькій області знаходиться під російською окупацією. І попри те, що оксамитовий сезон вже на носі, на курорті зараз майже пусто.

У мережі з'явилося чергове відео, на якому можна побачити, як зараз виглядає Кирилівка. Зокрема, на центральній вулиці селища наразі зачинені численні торгові точки та заклади відпочинку. А в тих, що працюють, маже немає відвідувачів.

Також на вулиці дуже мало відпочивальників. Варто зазначити, що до окупації цієї пори тут все було буквально забито людьми. Під час курортного сезону у Кирилівці могли проживати десятків тисяч людей.

На відео нижче можна побачити, як виглядав Курорт до окупації росіянами. Зокрема, на центральній вулиці селища і вдень, і ввечері перебувало дуж багато відпочивальників, а також працювало безліч закладів.

Варто зазначити, що раніше голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров зазначив, що насправді Бердянськ та Кирилівка – зараз суто військові бази. За його словами, там, де раніше відпочивали українці з дітьми, зараз ворог розміщує свої підрозділи та людей, тому що до Азовського узбережжя складно дістатись нашим військовим.

Кирилівка на мапі

Нагадаємо, поки український Маріуполь тимчасово окупований, туди приїжджають росіяни й не тільки, та влаштовують там справжній хаос. Така ситуація сталася на одному з пляжів, куди родина з Чечні загнала свій позашляховик чи не до берега, а коли авто попросили прибрати, це призвело до бійки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як нині виглядає окупований росіянами курортний Скадовськ. Яскрава ілюстрація "руского міра".