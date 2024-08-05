Укр

Пустые улицы вместо толпы отдыхающих: как выглядит Кирилловка под оккупацией (видео)

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Кирилловка
Кирилловка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Улицы поселка почти безлюдны

Уже третье лето подряд популярный украинский курортный поселок Кирилловка на побережье Азовского моря в Запорожской области находится под российской оккупацией. И, несмотря на то, что бархатный сезон уже на носу, на курорте сейчас почти пусто.

В сети появилось очередное видео, на котором можно увидеть, как сейчас выглядит Кирилловка. В частности, на центральной улице поселка закрыты многочисленные торговые точки и заведения отдыха. А в работающих почти нет посетителей.

Также на улице очень мало отдыхающих. Стоит отметить, что до оккупации в это временя здесь все было буквально забито людьми. Во время курортного сезона в Кирилловке могли проживать десятки тысяч человек.

На видео ниже можно увидеть, как выглядел курорт до оккупации россиянами. В частности, на центральной улице поселка и днем, и вечером находилось очень много отдыхающих, а также работало множество заведений.

Стоит отметить, что ранее председатель Запорожской областной администрации Иван Федоров отметил, что на самом деле Бердянск и Кирилловка — сейчас сугубо военные базы. По его словам, там, где раньше отдыхали украинцы с детьми, сейчас враг размещает свои подразделения и людей, потому что до Азовского побережья сложно добраться нашим военным.

Кирилловка на карте

Напомним, пока украинский Мариуполь временно оккупирован, туда приезжают россияне и не только, но устраивают там настоящий хаос. Такая ситуация произошла на одном из пляжей, куда семья из Чечни загнала свой внедорожник чуть ли не до берега, а когда авто попросили убрать, это привело к драке.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как сейчас выглядит оккупированный россиянами курортный Скадовск. Яркая иллюстрация "русского мира".

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#Запорожская область #Курорт #Кирилловка