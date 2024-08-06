Відстрочка на папері не відображається у "Резерві+": адвокат розповіла, куди звертатися

Дар'я Тарасенко озвучила три варіанти вирішення проблеми

Військовозобов’язані, яким дана відстрочка від мобілізації, мають паперовий документ із підтвердженням цього. Однак часто буває, що ці дані не відображаються у застосунку "Резерв+".

Адвокат Дар’я Тарасенко вважає, що це реальна проблема. Правозахисниця в Telegram дала низку порад, як вирішити це питання.

"Чи є це проблемою? Вважаю, що так. Адже у випадку зупинки вас на вулиці представниками іншого ТЦК та СП без запису в реєстрі важко буде підтвердити, що у вас відстрочка і питань до вас бути не може (особливо якщо довідки з собою немає).", — зазначила адвокат.

За словами Тарасенка, це є досить поширена ситуація. Ця проблема — це порушення з боку ТЦК та СП. Адже після надання відстрочки військовозобов’язаному, ТЦК та СП мають внести до Реєстру інформацію про це.

Що робити?

Варіант 1 – можна зачекати, поки документ з’явиться в програмі. Проте адвокат зазначає, що краще не зволікати з часом і вживати інших дій.

Варіант 2 – особисто відвідати ТЦК та СП або направити заяву з вимогою внести інформацію до Реєстру.

Варіант 3 — звернутися до адвоката для подання адвокатського запиту до ТЦК та СП щодо причин невнесення інформації про відстрочку до реєстру. Тарасенко пише, що це найшвидший спосіб вирішення проблеми.

Раніше "Телеграф" розповів, як продовжити відстрочку, яка закінчується 11 серпня.