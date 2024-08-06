Отсрочка на бумаге не отображается в "Резерв+": адвокат рассказала, куда обращаться

Дарья Тарасенко озвучила три варианта решения проблемы

Военнообязанные, которым дана отсрочка от мобилизации, имеют бумажный документ с подтверждением этого. Однако часто бывает, что эти данные не отображаются в приложении "Резерв+".

Адвокат Дарья Тарасенко считает, что это является реальной проблемой. Правозащитница в Telegram дала ряд советов, как решить данный вопрос.

"Является ли это проблемой? Считаю, что да. Ведь в случае остановки вас на улице представителями другого ТЦК и СП без записи в реестре трудно будет подтвердить, что у вас отсрочка и вопросов к вам не может быть (особенно если справки с собой нет).", — отметила адвокат.

По словам Тарасенко, это довольно распространенная ситуация. Данная проблема — это нарушения со стороны ТЦК и СП. Ведь после предоставления отсрочки военнообязанному, ТЦК и СП должны внести в реестр информацию об этом.

Что делать?

Вариант 1 – можно подождать пока документ появится в приложении. Однако адвокат отмечает, что лучше не тянуть время и предпринимать другие действия.

Вариант 2 – лично посетить ТЦК и СП или направить заявление с требованием внести информацию в реестр.

Вариант 3 — обратиться к адвокату для подачи адвокатского запроса в ТЦК и СП о причинах невнесения информации об отсрочке в реестр. Тарасенко пишет, что это самый быстрый способ решения проблемы.

Ранее "Телеграф" рассказал, как продлить отсрочку, которая заканчивается 11 августа.