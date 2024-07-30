Тарифи на світло з 1 серпня: чи очікувати українцям нові цифри у платіжках

Останнє подорожчання було зовсім нещодавно

У липні уряд затвердив нові тарифи на електроенергію для всіх побутових споживачів і багато хто задається питанням, чи підвищуватиметься вартість світла в серпні. Українців закликали не турбуватися — з 1 серпня тарифи на світло залишаться без змін.

Вартість електроенергії становить на даний момент 4,32 грн за 1 кВт-годину і триватиме цей тариф до 30 квітня 2025 року. Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

За актуальними тарифами на електроенергію у серпні українці платитимуть 4,32 грн за 1 кВт-годину. Диференціації тарифу за обсягом споживання не буде – усі українці мають сплачувати фіксовану ціну.

Протягом опалювального періоду з 1 жовтня 2024 року по 1 квітня 2025 року передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки.

Для них встановлюються такі тарифи:

• до 2000 спожитих кВт*год на місяць – 2,64 грн/кВт*год;

• понад 2000 кВт*год на місяць – 4,32 грн/кВт*год.

Якщо у споживача встановлено двозонний лічильник, то у нічні години – з 23:00 до 07:00 – тариф становитиме 2,16 грн за кВт-годину.

Міністр енергетики Герман Глущенко при цьому зазначив, що в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 грн/кВт/год), але й держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну всім споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн. покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

Нагадаємо, з 1 червня 2023 року тариф на світ для населення було встановлено на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. З того часу тариф не переглядався, але це питання постало на порядку денному після російських ударів по українській енергетиці цієї весни.

Зазначимо, що тарифи на тепло та газ були зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і залишаться такими до закінчення військового стану.

Також на встановленому рівні залишаться тарифи на водопостачання та відведення, послуги ЖЕКів та вивіз сміття.

Нагадаємо, нардеп Олег Семінський наголосив, що тарифи залишаться незмінними до кінця року. Він переконаний, що точно не зростуть ціни на газ, адже Україна має певний запас. Водночас, за його словами, МВФ уже натякає на необхідність зняття мораторію на підвищення тарифів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштуватиме зарядити повербанк за новими тарифами на світ. В Україні з 1 червня суттєво зросли тарифи на електроенергію. У зв’язку з цим користуватися побутовими електроприладами також стало дорожче.