Херсон потопає у жахливому смороді: не обійшлося без втручання росіян (фото)

Оперативно загасити вогонь немає можливості

Ранок вихідного дня у Херсоні розпочався з сильного смороду над містом. У суботу, 10 серпня, місцеві мешканці повідомляють про те, що над обласним центром висить хмара задушливого диму. Нагадаємо, раніше на сильний сморід скаржилися мешканці Одеси.

Згідно з даними Херсонської міської військової адміністрації дим у місті виник внаслідок пожежі, яка своєю чергою, виникла через обстріл росіян. Повідомлення про це з’явилося на офіційному Telegram-каналі Херсонської МВА.

"Внаслідок чергового ворожого обстрілу за межами Херсона виникла пожежа. За словами фахівців, палає на великій території, тому оперативно загасити вогонь немає можливості. Ситуація ускладнюється високою ймовірністю того, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані", — йдеться в повідомленні.

Дим у Херсоні

Смердюча хмара накрила місто

Влада просить херсонців із розумінням поставитися до ситуації і за можливості не перебувати на відкритому повітрі.

Зауважили, що рятувальники і комунальники роблять усе можливе, щоб швидше ліквідувати наслідки чергового терористичного акту армії РФ проти мирного населення.

Пізніше Херсонська МВА опублікувала поради та рекомендовані дії при задимленні від пожежі.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що жителі Одеси панікують через жахливий сморід. У місцевих пабліках люди писали, що запах дуже сильний та викликає блювотний рефлекс.