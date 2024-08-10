Херсон утопает в ужасной вони: не обошлось без вмешательства россиян (фото)

Оперативно потушить огонь нет возможности

Утро выходного дня в Херсоне началось с сильной вони над городом. В субботу, 10 августа, местные жители сообщают о том, что над областным центром висит облако удушающего дыма. Напомним, ранее на сильную вонь жаловались жители Одессы.

Согласно данным Херсонской городской военной администрации, дым в городе возник вследствие пожара, который в свою очередь возник из-за обстрелов россиян. Сообщения об этом появилось на официальном Telegram-канале Херсонской ГВА.

"В результате очередного вражеского обстрела за пределами Херсона возник пожар. По словам специалистов, пылает на большой территории, поэтому оперативно потушить огонь нет возможности. Ситуация осложняется высокой вероятностью того, что участки, где бушует огонь, могут быть еще не разминированы", — говорится в сообщении.

Дым в Херсоне

Вонючее облако накрыло город

Власти просят херсонцев с пониманием отнестись к ситуации и по возможности не находиться на открытом воздухе.

Отметили, что спасатели и коммунальщики делают все возможное, чтобы поскорее ликвидировать последствия очередного террористического акта армии РФ против мирного населения.

Позже Херсонская ГBA опубликовала советы и рекомендованные действия при задымлении от пожара.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что жители Одессы паникуют из-за ужасной вони. В местных пабликах люди писали, что запах очень сильный и вызывает рвотный рефлекс.