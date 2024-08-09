Прогноз погоди на вихідні: які області поллють дощі та де чекати +33 градуси

До осені залишилось 22 дні

У вихідні в Україні буде комфортна літня погода, лише на півдні очікується спека до +33 градусів. Деякі області у суботу-неділю накриють дощі.

Яка погода буде у суботу

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, дощі, місцями із грозами, 10 серпня, очікуються на Волині, Рівненщині, у північних та місцями центральних областях. Також дощі пройдуть в Одеській та Миколаївській областях. На решті території України без істотних опадів.

За прогнозом Укргідрометцентру, вночі стовпчики термометрів в Україні покажуть +13 +21 градус. Вдень повітря прогріється до 24-33 градусів вище нуля.

Яка погода буде у неділю

У неділю, за прогнозом Діденко, дощі можливі вранці на Київщині та Полтавщині. На решті території країни опадів не очікується. В Укргідрометцентрі також прогнозують ясну погоду. Вночі температура повітря складе 13-22 градуси з позначкою "плюс", вдень повітря прогріється до +22 +31 градусів.

За прогнозом Діденко, у Києві у вихідні можливі локальні дощі та грози. Температура повітря коливатиметься близько +26 градусів.

"Спека посилиться з 15 серпня, починаючи із західних областей та південного заходу. Далі спекотна погода пошириться на більшу частину України", — попередила вона.

Нагадаємо, раніше кліматолог Світлана Бойченко розповіла "Телеграфу", як війна впливає на погоду. Вона дала прогноз на майбутню зиму.