Служив чи ні? Міністр освіти Лісовий потрапив у скандал через дані про армію

В МОН вже стали на його захист

Днями в соцмережах спалахнув новий скандал, в якому фігурує ім`я міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Його звинуватили в підробці інформації щодо служби в армії.

Адвокат Микита Андрєєв, який пов'язаний зі сферою освіти, заявив, що на офіційному сайті міносвіти розміщені дані, що начебто вводить в оману суспільство. Про це правозахисник написав в соцмережі, подробиці повідомили в ТСН.

За словами Андрєєва, дійсності не відповідають дані про те, що міністр освіти Оксен Лісовий був у складі відомої 95-ї десантно-штурмової бригади. Крім того, адвокат стверджує, що начебто фото, де голова МОН зображений на тлі зброї та в одязі, який схожий на військову форму, є постановним.

"Міністр Оксен Лісовий ніколи не був у 95-й ОДШБр, як це пишуть на сайті МОН. Фото, яке ви бачите і яке активно гуляло по просторам медіа перед його призначенням, постановне", — йдеться у повідомленні.

Микита Андрєєв оприлюднив фото, як він вказує, відповіді на той час командувача десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського. Згідно з дописом, Оксен Лісовий не значився в списках військової частини.

"На сайті міністерства освіти була принаймні станом на вчора інформація про те, що він служив у 95-й бригаді. В 95-й бригаді ніхто, від рядового до командира, не підтверджує цього. Тому ще 2023 року був запит, було надано відповідь, що він там дійсно не служив. Я вважаю, що це (інформація на сайті міністерства освіти – Ред.) – введення в оману. Він виправдовується, що був не зовсім у 95-й бригаді, а в ДФТГ (добровольче формування територіальної громади – Ред.)", — додав Андрєєв в коментарі виданню.

При цьому адвокат не заперечує той факт, що Оксен Лісовий дійсно брав участь в обороні. "Питання в тому, навіщо це було прикрашати, спотворювати інформацію? Я припускаю, що це постановне фото було зроблено під медіакампанію. Був створений образ.", — сказав правозахісник.

Андрєєв припустив, що Оксен Лісовий можливо і не був ініціатором того фото. Це могла бути група, яка готувала підґрунтя для того, щоб завести його на співбесіду до Офісу президента. Адвокат також зазначив, що діючий міністр дійсно міг брати участь у роботі щодо обороноздатності. Але факт залишається фактом – на сайті МОН брехлива інформація щодо участі його в 95-й бригаді.

На фото звернули увагу і дописувачі, які прокоментували світлину.

"На усіх світлинах типовий фронтовик: одяг без жодної зморшки, взуття новесеньке без пилинки, зачіска як тільки з перукарні, навіть манікюр на місці", — прокоментував фото міністра один із дописувачів.

В міністерстві освіти відповіли на ці звинувачення. Там сказали, що на думку Оксена Лісового, принизливо коментувати скандальний допис.

"Оксен Лісовий ніколи не казав, що він був безпосередньо військовослужбовцем 95-ї бригади. Він був в складі ДФТГ, на які також давали бойові розпорядження і вони виходили на завдання. На утриманні у військовій частині він дійсно не перебував, тому як не був безпосередньо військовослужбовцем 95-ї бригади. Вони були на спільних позиціях", — повідомили нам в міністерстві освіти.

Окрім того, на захист Лісового став його перший заступник Євген Кудрявець. В соцмережі він звинуватив Микиту Андрєєва у брехні.

"Знаєш, можна грати в політичні ігри, але те, що ти пишеш тут, переходить в площину дуже сильної персональної брехні. Дивно це все читати, коли ще влітку 22 року він скидав мені останню локацію, де його речі і авто, перед тим, як йшов на нуль, і затримуючись на три дні, я чекав, чи буде цей заповітний "+", і чи з’явиться в "Сигналі" додаткова галочка про прочитане повідомлення. Коли ми збирали по світу для Оксена обладнання, і в важкі моменти, між виходами на нуль, він казав: "Знаєш, може вже не замовляй, не встигне", — написав Євген Кудрявець, звертаючись до Андрєєва.

Раніше "Телеграф" Лісовий пояснив скандальне рішення писати "рф" з великої літери.