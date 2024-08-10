"Поздравляю с возвращением в дремучие времена": украинцы раскритиковали новый план Лисового

В этом видят подмену понятий

Министерство образования и науки предлагает изменить подход к изучению истории в заведениях общего среднего образования. О планах рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой, однако украинцам они не понравились.

Как сообщил Лисовой в Facebook, МОН совместно с ведущими историками Украины разработало и утвердило Концептуальные принципы реформирования исторического образования в системе общего среднего образования. Он определяет пути дальнейшего реформирования исторического образования, конкретные шаги будут делаться позже.

"Документ рамочный, он определяет пути дальнейшего реформирования исторического образования и не вносит изменений в действующие приказы МОН, модельные учебные программы, учебники и т.д. В дальнейшем разработаем дорожную карту реформирования исторического образования и будем привлекать экспертное сообщество на всех последующих этапах внедрения изменений, а учителя будут получать методическую поддержку", – объяснил министр.

По его словам, одна из целей реформ – формирование общеобразовательного украиноцентрического курса истории с позиций вызовов современности. Возможными названиями этой дисциплины могут быть: "История: Украина и мир" или "История Украины и мира".

"Ведь в условиях войны историческому образованию нужно отвечать на политические, экономические, социальные и культурные вызовы для консолидации украинской нации", — отметил Лесной.

Также новый подход позволит преодолеть несогласованное представление истории. Речь идет о том, что учащиеся, изучая связанные темы на разных предметах, не понимают взаимосвязей и сущности исторических событий, явлений, процессов.

"Это позволит представлять историю Украины и всемирную как единственный хронологический рассказ на протяжении всего обучения. Что со своей стороны поможет ученику понимать историю Украины в глобальном контексте", – пишет министр.

Также реформирование направлено на устранение дублирования, ведь сейчас учебные программы предполагают изучение чрезмерного по объему фактографического материала, пишет министр. Кроме того, по мнению Лисового новшества помогут в формировании у школьников представления о мире "как едином целом, где все элементы взаимосвязаны".

"Эти изменения – наше противоядие от российской пропаганды на годы вперед. Формируя украинскую идентичность у детей и показывая им историю через субъектность Украины в мире, мы воспитываем поколение, устойчивое к манипуляциям и способное критически осмысливать прошлое и настоящее", – резюмировал министр.

Однако Лисовой не убедил украинцев и эти, казалось бы, здравые планы не нашли поддержки. В комментариях пишут, что инициатива Лисового, наоборот, приведет к поглощению истории Украины всемирной и является подменой понятий.

"А еще это поглощение истории Украины всемирной и подмена понятий. Так как в этом году смешали котлеты с мухами на ВНО, в историю Украины вперли вопросы по всемирной. Поставьте, пожалуйста, на место историю Украины, потому что после вас она все равно войдет в свое русло"

"Так как будет структурирован материал? По историческим периодам? И в каждом периоде — что происходило в Украине и мире в целом? Не получится ли, что это будет фактически всемирная история, в которой Украина будет только одна из сотен стран?"

"Диверсанты от образования, цель — размытие истории Украины в безграничном контенте мировой истории, не дать воспитать сознательных самодостаточных граждан, взорвать фундамент исторической науки в Украине. Позор Оксен Лисовой Министерство образования и науки Украины"

"Происходит подмена понятий. Создают новую "информационную обертку". Только сами не знают, что будет внутри. Вся работа МОН сводится к генерации иногда абсурдных, противозаконных, иногда дебильных новаций. Можно было почитать все программы МОН для начала. Там уже есть такие книги. С такими, или похожими названиями. Но в учебнике главное содержание, идеология….А мы видим торговлю лицом министра".

"Во времена СССР не было ни географии Украины, ни истории Украины. Где-то там коротко о чем-то вспомнили и дальше пошли. Поэтому и знаний никаких. Что ж, уважаемое панство, поздравляю с возвращением в дремучие времена. Дети уже не могут назвать областной центр Николаевской или Ровенской области. Сначала ковид, потом война, а теперь "суперовые" инициативы от господина Лисового".

"Это не Министерство образования, а министерство уничтожения".

Как рассказывал "Телеграф", в июне Лисовой попал в скандал. Его обвинили в подделке информации о службе в армии.