Отсрочку дали, но в реестр не внесли: как это исправить без очередей в ТЦК (образец заявления)
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Разъяснение предоставила адвокат
Часть мужчин во время общей мобилизации имеет право на отсрочку. Однако нередки случаи, когда комиссия при ТЦК и СП предоставила или продлила ее, но в реестр соответствующую информацию не вносят. Поэтому в случае остановки на улице представителями другого ТЦК без записи в реестре трудно подтвердить, что отсрочка есть.
Однако внесение информации об отсрочке в реестр должно происходить автоматически, рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Она отмечает, что требование для внесения информации в реестр отдельно обратиться в ТЦК (отстоять очередь и т.д.) является незаконным.
"Внесение записи в реестр должно производиться автоматически после предоставления/продолжения отсрочки без необходимости отдельного обращения", — отметила юрист.
Она добавила, что один из вариантов решения этой проблемы – письменное обращение в ТЦК и СП. Обращение может быть подано лично или направлено по почте. Адвокат подготовила образец такого обращения:
Как писал "Телеграф", ранее адвокат рассказала, что делать, если данные об отсрочке не отображаются в "Резерве+". Есть три варианта.