Отсрочку дали, но в реестр не внесли: как это исправить без очередей в ТЦК (образец заявления)

Разъяснение предоставила адвокат

Часть мужчин во время общей мобилизации имеет право на отсрочку. Однако нередки случаи, когда комиссия при ТЦК и СП предоставила или продлила ее, но в реестр соответствующую информацию не вносят. Поэтому в случае остановки на улице представителями другого ТЦК без записи в реестре трудно подтвердить, что отсрочка есть.

Однако внесение информации об отсрочке в реестр должно происходить автоматически, рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Она отмечает, что требование для внесения информации в реестр отдельно обратиться в ТЦК (отстоять очередь и т.д.) является незаконным.

"Внесение записи в реестр должно производиться автоматически после предоставления/продолжения отсрочки без необходимости отдельного обращения", — отметила юрист.

Она добавила, что один из вариантов решения этой проблемы – письменное обращение в ТЦК и СП. Обращение может быть подано лично или направлено по почте. Адвокат подготовила образец такого обращения:

Как писал "Телеграф", ранее адвокат рассказала, что делать, если данные об отсрочке не отображаются в "Резерве+". Есть три варианта.