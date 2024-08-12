Українські колонії роблять ремонти за мільйони гривень: готуються приймати особливих в'язнів

Ці пенітенціарні установи розташовані переважно в західних областях

В Україні деякі колонії майже одночасно вирішили зробити ремонти своїх приміщень. У них планують утримувати "екстрадованих (переданих) осіб".

Тендери на проведення реконструкцій приміщень для облаштування секторів для утримання таких осіб були оголошені ще в липні. Про це свідчать дані із сайту електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Зокрема, відповідні тендери оголосила Білоцерківська виправна колонія №35, Збаразька виправна колонія №63, Житомирська виправна колонія №4, а також Коломийська виправна колонія №41. Вартість таких робіт коливалася від 5 до 21 млн грн.

Варто зазначити, що у листопаді 2023 року Верховна Рада прийняла закон стосовно введення кращих, аніж для звичайних українських в’язнів, умов тримання для осіб, екстрадованих в Україну. Як пояснювали його автори, в Україні немає гарантій безпеки для ув’язнених та не дотримуються міжнародні стандарти, тому іноземні країни часто відмовляються екстрадувати в Україну злочинців або ж просять нашу державу розміщувати екстрадованих у західних областях.

Зазначалося, що сектори/дільниці колоній мають відповідати як вимогам національного законодавства та міжнародним зобов’язанням України у сфері прав людини. Автори документа запевняли, що при створенні таких установ та функціонуванні буде враховано результати візитів Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню та розглянутих Європейським судом з прав людини справ у цій сфері проти України.

Раніше "Телеграф" писав про тендер на майже 2 мільярди на утримання доріг. Його оголосили в області, де йдуть бойові дії.