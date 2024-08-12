Украинские колонии делают ремонты за миллионы гривен: готовятся принимать особых заключенных

Эти пенитенциарные учреждения расположены преимущественно в западных областях

В Украине некоторые колонии почти одновременно решили сделать ремонт своих помещений. В них планируют содержать "экстрадированных (переданных) лиц".

Тендеры на проведение реконструкций помещений для обустройства секторов содержания таких лиц были объявлены еще в июле. Об этом свидетельствуют данные с сайта электронной системы публичных закупок Prozorro.

В частности, соответствующие тендеры объявила Белоцерковская исправительная колония №35, Збаражская исправительная колония №63, Житомирская исправительная колония №4, а также Коломыйская исправительная колония №41. Стоимость таких работ колебалась от 5 до 21 млн грн.

Следует отметить, что в ноябре 2023 года Верховная Рада приняла закон о введении лучших, чем для обычных украинских заключенных, условий содержания для лиц, экстрадированных в Украину. Как объясняли его авторы, в Украине нет гарантий безопасности для заключенных и не соблюдаются международные стандарты, поэтому иностранные страны часто отказываются экстрадировать в Украину преступников или же просят наше государство размещать экстрадированных в западных областях.

Отмечалось, что секторы/участки колоний должны отвечать требованиям национального законодательства и международным обязательствам Украины в сфере прав человека. Авторы документа заверяли, что при создании таких учреждений и функционировании будут учтены результаты визитов Европейского комитета по предотвращению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и рассмотренных Европейским судом по правам человека дел в этой сфере против Украины.

Ранее "Телеграф" писал о тендере на почти 2 миллиарда на содержание дорог. Его объявили в области, где идут боевые действия.