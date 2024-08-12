На диверсантів чекають пастки, на мирних жителів — їжа та ліки: що відбувається в прикордонних з РФ районах України

Після ліквідації однієї ДРГ їх поменшало, але тепер ворог використовує іншу тактику

Поки що на українсько-білоруському кордоні спостерігається зростання напруженості, але відсутні бойові дії, у прикордонних з РФ областях ситуація набагато складніша. Хоча активність диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) знизилася, кількість обстрілів Росії зросла.

Як повідомив "Телеграфу" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, у прикордонних з РФ районах спостерігається зниження діяльності ДРГ. Проте вони продовжують намагатися проникнути на територію України.

Щоправда, при цьому все частіше ведуться артилерійські обстріли прикордоння. І найбільше дістається Сумській області, що навіть спричинило повне припинення роботи прикордонного переходу "Покровка". Зараз — це єдине місце, через яке українські громадяни з окупованих територій можуть повернутися в Україну через РФ. Також під артилерійськими та авіаційними ударами опинилися Харківська та меншою мірою Чернігівська області.

За словами спікера Оперативного командування "Північ" Вадима Місника, противник продовжує чинити комплексний тиск у прикордонних районах. До нього входять:

дії диверсійних груп, чому сприяє рельєф (ліси, болота та ярі), щоправда інтенсивність заходів ДРГ у порівнянні з весною знизилася;

повітряна розвідка, у тому числі за допомогою БПЛА;

постійні артилерійські обстріли.

Як пояснив Вадим Місник, часто під прикриттям вогню артилерії діють диверсійні групи з частин спеціального призначення противника. З іншого боку, артилерійським обстрілом прикордоння росіяни намагаються спровокувати ЗСУ на вогонь у відповідь, щоб виявити позиції українських захисників.

Також вперше за тривалий термін по прикордонним містам почали бити крилатими авіаційними бомбами. Зокрема, під ударом опинилися Суми, Глухів та Семенівка. Загалом, за даними Оперативного командування "Північ", за 11 серпня у зоні відповідальності командування було зафіксовано 49 обстрілів.

"Загалом ситуація на прикордонній лінії протяжністю понад 900 кілометрів залишається напруженою і Сили оборони України виконують масу завдань. Ведуть мінування та влаштування пасток проти ДРГ, розвідку, в тому числі авіа-, та спостереження за противником. Отримані дані аналізуються, а військова ситуація залишається контрольованою. При цьому здійснюється виконання місій гуманітарного характеру, наприклад, підвезення їжі та ліків мешканцям прикордонних сіл, які з тих чи інших причин не евакуювалися з небезпечної зони", — каже Вадим Місник про різноманітність викликів, з якими стикаються українські бійці у прикордонні.

Раніше Сили оборони України знищили ДРГ у Семенівському районі Чернігівської області. Група складалася як мінімум із п’яти офіцерів елітного 322-го центру спеціальних операцій ГРУ МО РФ "Сенеж".