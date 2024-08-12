Диверсантов ждут ловушки, мирных жителей — еда и лекарства: что происходит в приграничных с РФ районах Украины

После ликвидации одной ДРГ их стало меньше, но теперь враг использует другую тактику

Пока на украинско-белорусской границе наблюдается рост напряженности, но отсутствуют боевые действия, в приграничных с РФ областях ситуация куда сложнее. Хотя активность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) снизилась, число обстрелов со стороны России выросло.

Как сообщил "Телеграфу" спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, в приграничных с РФ районах наблюдается снижение деятельности ДРГ. Тем не менее, они продолжают пытаться проникнуть на территорию Украины.

Правда, при этом все чаще ведутся артиллерийские обстрелы приграничья. И больше всего достается Сумской области, что даже привело к полному прекращению работы пограничного перехода "Покровка". В настоящий момент — это единственное место через которое украинские граждане с оккупированных территорий могут вернуться в Украину через РФ. Также под артиллерийскими и авиационными ударами оказались Харьковская и, в меньшей степени, Черниговская, области.

По словам спикера Оперативного командования "Север" Вадима Мисника, противник продолжает оказывать комплексное давление в приграничных районах. В него входят:

действия диверсионных групп, чему способствует рельеф (леса, болота и оврагов), правда интенсивность заходов ДРГ по сравнении с весной снизилась;

воздушная разведка, в том числе с помощью БПЛА;

постоянные артиллерийские обстрелы.

Как пояснил Вадим Мисник, часто под прикрытием огня артиллерии действуют диверсионные группы из числа частей специального назначения противника. С другой стороны, артиллерийскими обстрелами приграничья россияне пытаются спровоцировать ВСУ на ответный огонь, чтобы выявить позиции украинских защитников.

Также впервые за длительный срок по приграничным городам начали бить крылатыми авиационными бомбами. В частности, под ударом оказались Сумы, Глухов и Семеновка. В целом, по данным Оперативного командования "Север", за 11 августа в зоне ответственности командования были зафиксированы 49 обстрелов.

"В целом ситуация на приграничной линии протяженностью более 900 километров остается напряженной и Силы обороны Украины выполняют массу задач. Ведут минирование и устройство ловушек против ДРГ, разведку, в том числе авиа-, и наблюдение за противником. Получаемые данные анализируются, а военная ситуация остается контролируемой. При этом осуществляется выполнение миссий гуманитарного характера, например, подвоз еды и лекарств жителям приграничных сел, которые по тем или иным причинам не эвакуировались из опасной зоны", — говорит Вадим Мисник о многообразии вызовов, с которыми сталкиваются украинские бойцы в приграничье.

Ранее Силы обороны Украины уничтожили ДРГ в Семеновском районе Черниговской области. Группа состояла как минимум из пяти офицеров элитного 322-го центра специальных операций ГРУ МО РФ "Сенеж".