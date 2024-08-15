Герои-предатели Украины останутся без званий? Кто может быть первым в списке

В этот список все еще входит множество лиц

В Украине скором времени планируют лишить высокого звания Героя людей, которые оказались предателями и коллаборантами. Речь идет о тех лицах, которые имеют такое звание по сей день, но после полномасштабного вторжения они перешли на сторону России или же уехали на территорию страны-агрессора.

"Телеграф" предлагает вспомнить, кто в из предателей Украины все еще носит почетное звание Героя. Они с 2014 года поддержали Россию в боевых действиях на территории Украины и аннексии Крыма, а также поддержали российское вторжение после 24 февраля 2022. На самом деле, их все еще остается немало.

Получить звание Героя Украины могут две категории людей: военные, за героические поступки с получением золотой звезды, а также гражданские, за трудовые достижения.

В этот список входит бывший народный депутат и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Вячеслав Богуслаев. Как оказалось, с 2000 года он имел российский паспорт. Этот человек имел доступ к гостайне. Его задержали в 2022 году по подозрению в коллаборационной деятельности. После начала полномасштабной войны он продолжал поставлять в Россию двигатели и другие запчасти.

В мае текущего года Министерство культуры и информационной политики потребовало лишить бывшего руководителя театра имени Леси Украинки в Киеве Михаила Резниковича звания академика. Он сбежал в россию и выступает в российских пропагандистских медиа с антиукраинской позицией, пишет "Громадське". За них сохраняется звание Героя Украины и народного артиста.

Как сообщает канал Espreso, в список также входит Юрий Бойко, который до полномасштабной войны России против Украины возглавлял ныне запрещенную украинскую партию "Оппозиционная платформа — За жизнь". После полномасштабного вторжения Россия использовала "вышки Бойко" для сбора разведданных. Кроме того, он является поклонником Русской православной церкви.

Среди людей, которые носят звание Герой Украины и были замечены в коллаборационной деятельности, есть не только политики. В этот список входят также и шахтеры. По данным Луганской обладминистрации, в 2014 году, ни один из 11 шахтеров, которые носят звание Героя Украины, не переехали на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывшему депутату Ирине Фарион, которую убили во Львове, предложили дать звание Героя Украины. Однако в сети после этого разгорелся скандал.