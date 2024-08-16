Точно не "все рівно": як уникнути цього поширеного русизму
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вираз "все рівно" може бути допустимим лише у значенні "рівноцінно", "еквівалентно"
У сучасному спілкуванні часто можна почути фрази, які здаються цілком природними, але насправді є чистісінькою калькою. Одна з таких — вислів "все рівно", який багато хто вживає замість правильного словосполучення. Ця фраза, перекладена українською, містить поширену мовну помилку, якої часто припускаються навіть досвідчені мовці.
Вираз "все рівно" є прямою калькою з російської мови ("все равно"). В українській мові ця конструкція є русизмом, особливо коли її вживають у значенні "однаково" чи "байдуже".
Як правильно говорити українською
Як же правильно висловити цю думку українською? Існує кілька варіантів:
- Все одно — найпоширеніший і найбільш універсальний варіант.
- Однаково — чудовий синонім, який підходить до багатьох контекстів.
- Байдуже — коли хочемо підкреслити відсутність різниці чи зацікавленості.
- Так чи так — образний вислів, який додає мові виразності.
- Однаковісінько — експресивний варіант для підсилення значення.
Чому ж так важливо звертати увагу на такі, здавалося б, дрібниці? Мова — це не лише засіб комунікації, але й відображення нашої культури та ідентичності. Використовуючи правильні українські вислови, ми не тільки збагачуємо власне мовлення, але й сприяємо збереженню та розвитку української мови.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно сказати "дорога ложка к обеду" українською. Є кілька аналогів до цієї приказки.