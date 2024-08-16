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Точно не "все рівно": як уникнути цього поширеного русизму

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Альтернативи до цього виразу
Альтернативи до цього виразу. Фото Depositphotos

Вираз "все рівно" може бути допустимим лише у значенні "рівноцінно", "еквівалентно"

У сучасному спілкуванні часто можна почути фрази, які здаються цілком природними, але насправді є чистісінькою калькою. Одна з таких — вислів "все рівно", який багато хто вживає замість правильного словосполучення. Ця фраза, перекладена українською, містить поширену мовну помилку, якої часто припускаються навіть досвідчені мовці.

Вираз "все рівно" є прямою калькою з російської мови ("все равно"). В українській мові ця конструкція є русизмом, особливо коли її вживають у значенні "однаково" чи "байдуже".

Як правильно говорити українською

Як же правильно висловити цю думку українською? Існує кілька варіантів:

  1. Все одно — найпоширеніший і найбільш універсальний варіант.
  2. Однаково — чудовий синонім, який підходить до багатьох контекстів.
  3. Байдуже — коли хочемо підкреслити відсутність різниці чи зацікавленості.
  4. Так чи так — образний вислів, який додає мові виразності.
  5. Однаковісінько — експресивний варіант для підсилення значення.

Чому ж так важливо звертати увагу на такі, здавалося б, дрібниці? Мова — це не лише засіб комунікації, але й відображення нашої культури та ідентичності. Використовуючи правильні українські вислови, ми не тільки збагачуємо власне мовлення, але й сприяємо збереженню та розвитку української мови.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно сказати "дорога ложка к обеду" українською. Є кілька аналогів до цієї приказки.

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#Українська мова #Правила #Мова