Точно не "все рівно": как избежать этого распространенного русизма

Выражение "все рівно" может быть допустимым только в значении "равноценно", "эквивалентно"

В современном общении часто можно услышать фразы, которые кажутся вполне естественными, но на самом деле чистейшей калькой. Одно из таких — выражение "все рівно", которое многие употребляют вместо правильного словосочетания. Эта фраза, переведенная на украинский, скрывает распространенную языковую ошибку, которую часто допускают даже опытные говорящие.

Выражение "все рівно" является прямой калькой с русского языка ("все равно"). В украинском эта конструкция будет русизмом, особенно когда ее употребляют в значении "однаково" или "байдуже".

Как правильно говорить по-украински

Как же правильно выразить это мнение на украинском? Существует несколько вариантов:

Все одно – самый распространенный и наиболее универсальный вариант. Однаково — отличный синоним, подходящий ко многим контекстам. Байдуже — когда хотим подчеркнуть отсутствие разницы или заинтересованности. Так чи так — образное выражение, придающее языку выразительность. Однаковісінько — экспрессивный вариант для усиления значения.

Почему же так важно обращать внимание на такие, казалось бы, мелочи? Язык – это не только средство коммуникации, но и отражение нашей культуры и идентичности. Используя правильные украинские изречения, мы не только обогащаем собственную речь, но и способствуем сохранению и развитию украинского языка.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно сказать "дорога ложка к обеду" на украинском языке. Есть несколько аналогов к этой поговорке.