Грозовые ливни и похолодание: в каких областях Украины спадет жара в ближайшие дни

Синоптики озвучили прогноз на 19-23 августа

До конца рабочей недели в большей части Украины будет держаться жара. В некоторых областях ожидаются грозовые ливни, после чего температура воздуха начнет резко спадать.

Такой прогноз публикуют на сайте Укргидрометцентр. По данным синоптиков, на юге столбики термометров будут показывать до +37 градусов.

Самая жаркая погода в эти дни будет на юге Украины. При этом в западных областях ожидается всего до +25 градусов.

19 августа синоптики прогнозируют дождливую погоду на Западе страны. В остальных регионах будет облачно, а средняя температура ожидается от +31 до +34 градусов.

Во вторник, 20 августа, дождь снова заденет несколько западных областей, а в остальной части Украины осадков не предвидится. Температура воздуха в южных и центральных областях будет до +37 градусов, в остальных — до +35.

21 августа дождливая погода продолжится в некоторых западных областях. В среднем температуре воздуха в этот день будет держаться на уровне +33.. +35 градусов, а в южной части — до +37.

В четверг, 22 августа, дожди придут в западные, центральные и северные части Украины. При этом в западной части температура воздуха упадет всего до +25. В остальных областях синоптики обещают до +35 в среднем.

23 августа пройдет без осадков. Синоптики отмечают, что в этот день ночная температура воздуха будет достигать всего +12 градусов. При этом днем ожидается до +25. В остальной части страны — до +32.. +36 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях до конца августа будет жарче всего.