Кого мобілізують в вересні, а хто служитиме тільки добровільно

Стати до лав захисників може майже кожен бажаючий

В Україні нещодавно вдванадцяте продовжили воєнний стан та мобілізацію. Вони триватимуть щонайменше до 9 листопада 2024 року.

Мобілізувати можуть чоловіків від 18 до 60 років, які є придатними до служби за станом здоров’я, не є заброньованими, не мають відстрочки та мають певний воєнний досвід. Для категорії від 25 років, мати воєнний досвід не обов’язково — вони вважаються військовозобов’язаними та можуть бути прийняті на службу.

Після 60 років чоловіки можуть піти служити на добровільних засадах. Також добровільно стати до лав армії можуть жінки до 60 років, придатні за станом здоров’я. При цьому належати до окремої категорії військовозобов’язаних жінок медиків та фармацевток необов’язково.

Добровільно можуть служити чоловіки від 18 до 25 років, що не мають досвіду строкової служби чи воєнної кафедри. Вони можуть вступати на службу за контрактом.

За власним бажанням піти до ЗСУ чи інших структур оборони держави можуть особи з інвалідністю, а також ті чоловіки та жінки, які мають відстрочку від мобілізації.

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