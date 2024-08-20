Кого мобилизуют в сентябре, а кто будет служить только добровольно

Встать в ряды защитников может почти каждый желающий

В Украине недавно в двенадцатый раз продолжили военное положение и мобилизацию. Они продлятся по меньшей мере до 9 ноября 2024 года.

Мобилизовать могут мужчин от 18 до 60 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья, не забронированы, не имеют отсрочки и имеют определенный военный опыт. Для категории от 25 лет иметь военный опыт не обязательно — они считаются военнообязанными и могут быть приняты на службу.

После 60 лет мужчины могут пойти служить на добровольной основе. Также добровольно встать в ряды армии могут женщины до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья. При этом относиться к отдельной категории военнообязанных женщин медиков и фармацевток необязательно.

Добровольно могут служить мужчины от 18 до 25 лет, не имеющие опыта срочной службы или военной кафедры. Они могут поступать на службу по контракту.

По собственному желанию пойти в ВСУ или другие структуры обороны государства могут лица с инвалидностью, а также те мужчины и женщины, которые имеют отсрочку от мобилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, с какими психическими расстройствами не принимают в армию. Определенные изъяны могут не помешать службе.