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Під Києвом три роки продають особняк за 150 мільйонів: хто власники і чому не залишать будинок собі

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Микита Синицін Микита Синицін
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Особняк за 150 мільйонів гривень
Особняк за 150 мільйонів гривень. Фото Відкриті джерела

Ймовірно, продаж продиктований не найприємнішими мотивами

Незважаючи на повномасштабну війну з РФ, елітна нерухомість під Києвом продовжує коштувати величезні гроші. За неї власники часом просять від 1 мільйона доларів. А є випадки, коли особняк може коштувати у рази дорожче.

Так, сервіс OLX опублікував оголошення про продаж у Фастівському районі Київської області (між селами Мархалівка та Іванковичі) особняка за 148,6 млн. грн. За цю суму покупцю пропонують величезний будинок за авторським проектом площею 1300 "квадратів" із 10 кімнатами. А на огородженій парканом земельній ділянці 2 га навіть є власне озеро. "Телеграф" вирішив дізнатися про будівлю та її власників побільше.

Особняк за 150 млн грн продають між двома селами
Де знаходиться особняк

Усередині будинок декорований у стилі кінця XIX століття, має басейн, чотири каміни, тераси, прикрашений мармуром та гранітом. При цьому особняк повністю автономен – два газові та електричні котли, свердловина для води, власна електроенергія. Щоправда, побутової техніки та меблів усередині немає, бо в особняку, судячи з фото, ніхто ще не жив.

Будинок за 150 млн гривень під Києвом
Поряд із будинком своє озеро
Як виглядає будинок за 150 млн. грн.
Особняк вид зверху

Як підкреслює ріелтор, особняк розташований неподалік Києва – на авто по Новообухівській та Одеській трасах всього 20-30 хвилин до столиці, щоправда, не в години пік. При цьому сусіди – "респектабельні люди".

Особняк за 3,5 млн. дол. під Києвом
Будинок за 150 мільйонів гривень оточений лісом

Хоча на OLX оголошення з’явилося 3 серпня, "Телеграф" з’ясував, що цей будинок за 3,3 млн. євро (близько 3,6 млн. доларів) намагаються продати як мінімум три роки. Так, на YouTube ще 2021 року з’явився відеоролик, що рекламує цей особняк. Також у соцмережі Instagram можна знайти оголошення про продаж цього ж особняка за 18 листопада 2023 року.

Елітний будинок за 150 мільйонів гривень

Через розлучення, суди та борги з комуналки – хто і чому продає

Як з’ясував "Телеграф", за історією із продажем будинку ховається справжня драма із життя українських мільйонерів.

Будинок за 150 млн грн під Києвом прикрашали каменем
Будинок будувався з розмахом і грошей не шкодували

Так, за даними державних реєстрів, власником особняка та 2 гектарів землі, що прилягають до будинку, є Галина, Лоліта та Нікас Квятковські. З відкритих джерел вдалося з’ясувати, що йдеться про бізнес-вумен із Дніпра – Галину Василівну Квятковську, яка спільно з чоловіком Віктором займалася будівництвом та агробізнесом. Згадані ж Лоліта та Нікас Квятковські — їхні діти. Раніше батьки мешкали у Васильківці Дніпропетровської області, де й одружилися 1993-го року.

За даними аналітичного сервісу YouControl, у різний час до сфери орбіти сім’ї Квятковських входили десятки компаній.

Так, Віктор Квятковський пов’язаний із 46 фірмами та громадськими організаціями. 2015-го року намагався стати депутатом Дніпропетровської міськради від "Батьківщини", щоправда, невдало. Галина Квятковська виявилася пов’язаною лише з сімома компаніями.

Ймовірно, справи сімейства йшли чудово, тож вони вирішили перебратися з Дніпропетровської області на Київщину. Однак у травні 2017-го між подружжям розпочався процес із розлучення, ініціатором якого виступила Галина Квятковська. Втім, розвели дружину та чоловіка щодо швидко – Печерський районний суд, уже у грудні того ж року розірвав шлюб. Щоправда, Віктор Квятковський намагався оскаржити рішення суду, але безуспішно.

Справжнє протистояння почалося навколо спільного майна подружжя, яке Галина та Віктор Квятковські у судах почали ділити у 2020-му році. Причому, судячи з даних Реєстру речових прав, поділ майна пройшов на користь дружини.

Земля, на якій коштує будинок за 150 млн грн
Ділянка 0,75 га була оформлена в червні 2024 року.

Так, земельна ділянка з кадастровим номером 3221485501:01:009:0022 (площа 0,75 га) у 2020-му році мала належати Віктору Квятковському. Але зараз його власниками є його колишня дружина Галина (4/6), Лоліта та Нікас Квятковські (по 1/6). Дані про це було внесено Держреєстр 24 червня 2024 року.

Власники землі із будинком за 150 млн грн
Земля належить Галині, Лоліті та Нікасу Квятковським

Загалом суди для сімейства Квятковських – звичайна справа. З вересня 2020 до листопада 2023-го Галина Квятковська з дітьми судилася з ПриватБанком за будівлю колишнього дитячого садка в Дніпрі. "Приват" намагався заарештувати його в рахунок боргу за кредитною лінією, відкритою сімейству Квятковських у 2007-му році на 20 років.

Власники особняка за 150 млн грн брали кредит у Приватбанку
Кредитна лінія від Приватбанку сім’ї Квятковських

З того часу, на думку банку, позичальники винні їм сукупно 622 тисячі доларів простроченої заборгованості. Але зрештою Індустріальний райсуд Дніпра, а потім і Верховний суд України стали на бік подружжя Квятковських і скасували розпорядження нотаріуса про арешт будівлі за рахунок боргу.

Власники будинку за 150 млн грн заборгували Приватбанку сотні тисяч доларів
Банк вважає, що йому винні 622 тисячі доларів

Водночас Головне управління Податкової служби України в м.Київ наклало обмеження на легковий автомобіль, що належить їй. Як виявилося, власниця особняка під Києвом має нерухомість і в столиці, за якою утворилися борги за комуналку.

Обмеження на авто для Галини Квятковської
Обмеження на авто для Галини Квятковської

З листопада 2023 року за позовом обслуговуючої компанії — ТОВ "Житло-сервіс" — відкрито виконавче провадження із заборгованості на оплату комунальних послуг Галиною Квятковською. За даними YouControl, справа не закрита досі.

Не виключено, що саме складне фінансове становище і змушує бізнес-вумен продавати особняк за майже 150 млн грн, а не залишити собі.

Якщо ж у вас немає мільйонів доларів і євро на покупку особняка, то можна зняти хатинку в Межигір’ї. Будинок площею 400 квадратних метрів можна орендувати на місяць всього за 8500 доларів, або 344 тисячі гривень.

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#Нерухомість #Київ #Житло #Елітна нерухомість