Під Києвом три роки продають особняк за 150 мільйонів: хто власники і чому не залишать будинок собі

Ймовірно, продаж продиктований не найприємнішими мотивами

Незважаючи на повномасштабну війну з РФ, елітна нерухомість під Києвом продовжує коштувати величезні гроші. За неї власники часом просять від 1 мільйона доларів. А є випадки, коли особняк може коштувати у рази дорожче.

Так, сервіс OLX опублікував оголошення про продаж у Фастівському районі Київської області (між селами Мархалівка та Іванковичі) особняка за 148,6 млн. грн. За цю суму покупцю пропонують величезний будинок за авторським проектом площею 1300 "квадратів" із 10 кімнатами. А на огородженій парканом земельній ділянці 2 га навіть є власне озеро. "Телеграф" вирішив дізнатися про будівлю та її власників побільше.

Де знаходиться особняк

Усередині будинок декорований у стилі кінця XIX століття, має басейн, чотири каміни, тераси, прикрашений мармуром та гранітом. При цьому особняк повністю автономен – два газові та електричні котли, свердловина для води, власна електроенергія. Щоправда, побутової техніки та меблів усередині немає, бо в особняку, судячи з фото, ніхто ще не жив.

Поряд із будинком своє озеро

Особняк вид зверху

Як підкреслює ріелтор, особняк розташований неподалік Києва – на авто по Новообухівській та Одеській трасах всього 20-30 хвилин до столиці, щоправда, не в години пік. При цьому сусіди – "респектабельні люди".

Будинок за 150 мільйонів гривень оточений лісом

Хоча на OLX оголошення з’явилося 3 серпня, "Телеграф" з’ясував, що цей будинок за 3,3 млн. євро (близько 3,6 млн. доларів) намагаються продати як мінімум три роки. Так, на YouTube ще 2021 року з’явився відеоролик, що рекламує цей особняк. Також у соцмережі Instagram можна знайти оголошення про продаж цього ж особняка за 18 листопада 2023 року.

Елітний будинок за 150 мільйонів гривень

Через розлучення, суди та борги з комуналки – хто і чому продає

Як з’ясував "Телеграф", за історією із продажем будинку ховається справжня драма із життя українських мільйонерів.

Будинок будувався з розмахом і грошей не шкодували

Так, за даними державних реєстрів, власником особняка та 2 гектарів землі, що прилягають до будинку, є Галина, Лоліта та Нікас Квятковські. З відкритих джерел вдалося з’ясувати, що йдеться про бізнес-вумен із Дніпра – Галину Василівну Квятковську, яка спільно з чоловіком Віктором займалася будівництвом та агробізнесом. Згадані ж Лоліта та Нікас Квятковські — їхні діти. Раніше батьки мешкали у Васильківці Дніпропетровської області, де й одружилися 1993-го року.

За даними аналітичного сервісу YouControl, у різний час до сфери орбіти сім’ї Квятковських входили десятки компаній.

Так, Віктор Квятковський пов’язаний із 46 фірмами та громадськими організаціями. 2015-го року намагався стати депутатом Дніпропетровської міськради від "Батьківщини", щоправда, невдало. Галина Квятковська виявилася пов’язаною лише з сімома компаніями.

Ймовірно, справи сімейства йшли чудово, тож вони вирішили перебратися з Дніпропетровської області на Київщину. Однак у травні 2017-го між подружжям розпочався процес із розлучення, ініціатором якого виступила Галина Квятковська. Втім, розвели дружину та чоловіка щодо швидко – Печерський районний суд, уже у грудні того ж року розірвав шлюб. Щоправда, Віктор Квятковський намагався оскаржити рішення суду, але безуспішно.

Справжнє протистояння почалося навколо спільного майна подружжя, яке Галина та Віктор Квятковські у судах почали ділити у 2020-му році. Причому, судячи з даних Реєстру речових прав, поділ майна пройшов на користь дружини.

Ділянка 0,75 га була оформлена в червні 2024 року.

Так, земельна ділянка з кадастровим номером 3221485501:01:009:0022 (площа 0,75 га) у 2020-му році мала належати Віктору Квятковському. Але зараз його власниками є його колишня дружина Галина (4/6), Лоліта та Нікас Квятковські (по 1/6). Дані про це було внесено Держреєстр 24 червня 2024 року.

Земля належить Галині, Лоліті та Нікасу Квятковським

Загалом суди для сімейства Квятковських – звичайна справа. З вересня 2020 до листопада 2023-го Галина Квятковська з дітьми судилася з ПриватБанком за будівлю колишнього дитячого садка в Дніпрі. "Приват" намагався заарештувати його в рахунок боргу за кредитною лінією, відкритою сімейству Квятковських у 2007-му році на 20 років.

Кредитна лінія від Приватбанку сім’ї Квятковських

З того часу, на думку банку, позичальники винні їм сукупно 622 тисячі доларів простроченої заборгованості. Але зрештою Індустріальний райсуд Дніпра, а потім і Верховний суд України стали на бік подружжя Квятковських і скасували розпорядження нотаріуса про арешт будівлі за рахунок боргу.

Банк вважає, що йому винні 622 тисячі доларів

Водночас Головне управління Податкової служби України в м.Київ наклало обмеження на легковий автомобіль, що належить їй. Як виявилося, власниця особняка під Києвом має нерухомість і в столиці, за якою утворилися борги за комуналку.

Обмеження на авто для Галини Квятковської

З листопада 2023 року за позовом обслуговуючої компанії — ТОВ "Житло-сервіс" — відкрито виконавче провадження із заборгованості на оплату комунальних послуг Галиною Квятковською. За даними YouControl, справа не закрита досі.

Не виключено, що саме складне фінансове становище і змушує бізнес-вумен продавати особняк за майже 150 млн грн, а не залишити собі.

Якщо ж у вас немає мільйонів доларів і євро на покупку особняка, то можна зняти хатинку в Межигір’ї. Будинок площею 400 квадратних метрів можна орендувати на місяць всього за 8500 доларів, або 344 тисячі гривень.