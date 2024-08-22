Піщаний пляж і вода, багата на гліцерин: де в Україні знаходиться "озеро молодості" і як туди доїхати (фото, відео)

Це єдине озеро в Україні з підвищеним вмістом гліцерину

Щоб насолодитися відпочинком, не обов’язково їхати до моря — в Україні є безліч дивовижних озер, які вражають своєю кришталево чистою водою та мальовничою природою. Серед них на особливу увагу заслуговує "Біле озеро" в Рівненській області, чиї води славляться цілющими властивостями.

"Телеграф" з’ясував, чим ще унікальне це водоймище і як туди дістатися. Також ми дізналися, чи можна там залишитися з ночівлею.

"Біле озеро" — чим воно особливо і як до нього доїхати

Свою назву ця водойма отримала завдяки крейдяній породі білого кольору, яка повністю встеляє його дно. Навколо озера спокійно, тихо, тому це місце ідеально підходить для тих, хто втомився від шуму міста. "Біле озеро" має карстове походження та наповнюється підземними водами. Його глибина становить 34 метри, береги водойми низькі, тому можна затишно розташуватися на піщаному пляжі й позасмагати.

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Унікальність цього озера полягає в тому, що воно єдине в Україні із підвищеним вмістом гліцерину. Через це його води вважаються цілющими. До озера приїжджають люди із захворюваннями шкіри, тому що вода в ньому відрізняється м’якістю, вона сприяє загоєнню ран, тому його ще називають "озером молодості". Його включено до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, які підпадають під Рамсарську конвенцію.

Біле озеро у Рівненській області

Водойма знаходиться біля села Рудка (Володимирецький район Рівненської області). З Рівного чи Вараша можна дістатися водойми на маршрутці або власним транспортом. Якщо подорожуватимете автомобілем, тоді їхати треба трасою Е373, потім повернути в Полицях, а в Суховолі повернути ліворуч у напрямку до Старої Рафалівки. Відстань від Рівного складає 150 кілометрів, від Луцька – 90 кілометрів.

Можна взяти з собою намет і залишитися на нічліг, а можна орендувати будиночок з усіма зручностями. Наприклад, на базі відпочинку White.lakee у липні-серпні ціна "сімейного" номера у будні становить 3500 гривень, а у вихідні — 4000 гривень. Вартість "Стандарту" складає у будні 2000 гривень, а у вихідні — 2500 гривень.

Варто зазначити, що поруч з озером розташовані майданчики, де можна пограти у волейбол, футбол або просто позасмагати на шезлонгу. Також бажаючі можуть взяти в оренду човен чи сапи.

Унікальне Біле озеро на Рівненщині, Фото: travels-ukraine

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