Песчаный пляж и вода, богатая глицерином: где в Украине находится "озеро молодости" и как туда доехать (фото, видео)

Это единственное озеро в Украине с повышенным содержанием глицерина

Чтобы насладиться отдыхом, не обязательно ехать к морю — в Украине есть множество удивительных озер, поражающих своей кристально чистой водой и живописной природой. Среди них особое внимание заслуживает "Белое озеро" в Ровенской области, чьи воды славятся целебными свойствами.

"Телеграф" выяснил, чем еще уникален этот водоем и как туда добраться. Также мы узнали, можно ли там остаться с ночевкой.

"Белое озеро" — чем оно особенно и как к нему доехать

Свое название этот водоем получил благодаря меловой породе белого цвета, которая полностью устилает его дно. Вокруг озера спокойно, тихо, поэтому это место идеально подходит для тех, кто устал от городского шума. "Белое озеро" имеет карстовое происхождение и наполняется подземными водами. Его глубина составляет 34 метра, берега водоема низкие, поэтому можно уютно расположиться на песчаном пляже и позагорать.

Где отдохнуть в Украине в 2024 году, Фото: karpatium

Уникальность этого озера состоит в том, что оно единственное в Украине с повышенным содержанием глицерина. Из-за этого, его воды считаются целебными. К озеру приезжают люди с заболеваниями кожи, потому что вода в нем отличается мягкостью, она способствует заживлению ран, поэтому его еще называют "озером молодости". Его включено в перечень водно-болотных угодий международного значения, подпадающих под Рамсарскую конвенцию.

Белое озеро в Ровенской области

Водоем находится возле села Рудка (Владимирецкий район Ровенской области). С Ровно или Вараша можно добраться до водоема на маршрутке или собственным транспортом. Если будете путешествовать автомобилем, тогда ехать нужно по трассе Е373, потом повернуть в Полицах, а в Суховоле повернуть налево по направлению к Старой Рафаловке. Расстояние от Ровно составляет 150 километров, от Луцка – 90 километров.

Можно взять с собой палатку и остаться на ночлег, а можно арендовать домики со всеми удобствами. Например, на базе отдыха White.lakee в июле-августе цена "семейного" номера в будние дни составляет 3500 гривен, а в выходные — 4000 гривен. Стоимость "Стандарта" составляет в будние дни 2000 гривен, а в выходные — 2500 гривен.

Стоит отметить, что рядом с озером расположены площадки, где можно поиграть в волейбол, футбол или просто позагорать на шезлонге. Также желающие могут взять в аренду лодку или сапы.

Уникальное Белое озеро в Ровенской области, Фото: travels-ukraine

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