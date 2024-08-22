Такого слова не існує: як правильно називати "копчик" українською

У нашій мові немає слова "копчик"

В українській мові існує безліч слів, які мають свої унікальні значення та походження. Однак, іноді ми можемо натрапити на терміни, які є кальками з інших мов, зокрема з російської. Одним із таких слів є "копчик".

Слово "копчик" вживається для позначення кістки, розташованої в нижній частині хребта. Проте в українській мові немає цього терміна. Але вживання цього слова – це змішування української та російської мов, що, своєю чергою, сприяє посиленню суржика — явища, коли в мовленні переплітаються елементи різних мов без чіткої межі між ними.

Правильний термін: "куприк"

Ведуча програми "Правильно українською", Ольга Багній, наголосила, що правильним українським терміном є "куприк". Це слово точно передає значення кістки, яка є останньою частиною хребта, розташованою біля сідниць.

"Копчиком ми називаємо кістку, розташовану в нижній частині хребта. І помиляємося, тому що в українській мові немає слова копчик. Але є слово куприк — це і є кістка в нижній частині хребта. Запам’ятайте: не копчик, а куприк," — зазначила вона.

Отже, замість "копчик" варто говорити "куприк" — це не лише правильно, але й важливо для збереження нашої мови. Давайте разом дбати про чистоту української мови, уникаючи кальок та суржику. Кожен з нас може зробити свій внесок у цю справу, вживаючи правильні терміни у повсякденному житті.

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