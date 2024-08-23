Укр

В Monobank произошел масштабный сбой: что известно

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Monobank Новость обновлена 23 августа 2024, 16:33
Monobank. Фото Коллаж "Телеграфа"

В пятницу, 23 августа, днем в онлайн-банкинге Monobank в Украине произошел сбой. Пользователи не могут войти в приложение и просмотреть баланс карты онлайн.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". В то же время рассчитаться картой моно на кассах магазинов можно, оплаты проходят.

Причины сбоя в банке официально не комментировали. Но у большинства пользователей фиксируются проблемы.

Больше о сбое в Monobank и о том, какие функции не доступны читайте по ссылке.

Теги:
#Украина #Сбой #Monobank