Масштабний збій у Monobank: які функції не доступні, усі подробиці

У застосунку видавало помилку

У п'ятницю, 23 серпня, вдень в онлайн-банкінгу Monobank в Україні стався збій. Користувачі не могли увійти в застосунок та переглянути баланс картки онлайн.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Водночас розрахуватися карткою моно на касах магазинів можна, оплати проходять.

Причини збою в банку наразі офіційно не коментували. Але у більшості користувачів фіксувались проблеми.

У деяких користувачів видавало помилку одразу під час входу у застосунок, а у когось під час спроб переказати кошти. Водночас є люди, у яких Monobank не видав помилку.

Також деякі українці скаржились, що онлайн-банкінг запрацював після великої кількості спроб увійти.

"У мене попустило через спроб 20", – зазначив один із користувачів X.

Зауважимо, що у Monobank протягом серпня кілька разів спостерігались збої. Так, напочатку місяця користувачі не могли відкрити застосунок та у них видавало помилку. А вже 19 серпня о другій годині ночі завершилася масштабна DDOS-атака на Monobank, яка тривала три доби з невеликими перервами. Тоді кількість запитів на послуги банку сягнула 3 мільярдів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Росії стався масштабний збій в роботі інтернету, лягло безліч сервісів.