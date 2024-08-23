Працювала мотористкою на заводі й на публіці з’являлася рідко: як виглядає дружина Ахметова і де вони познайомилися (фото)

Давні знайомі пари кажуть, що Лілія стала першим великим коханням Ахметова

Лілія Ахметова, дружина найбагатшого українця Ріната Ахметова веде закритий спосіб життя, попри те, що у бізнесі свого чоловіка грала далеко не останню роль. На публічних заходах у компанії олігарха вона з’являлася лише кілька разів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває дружина Ахметова та як виглядає. Також ми дізналися деякі факти їхнього особистого життя.

Як виглядає дружина Ахметова і де вони познайомились

Зважаючи на те, що за все життя Лілія не дала жодного інтерв’ю, ЗМІ відомо про неї мало інформації. Дружина українського мільярдера вважає за краще перебувати в його тіні, попри те, що в 90-х роках була головним ревізором його компанії "СКМ" (Систем Кепітал Менеджмент) і наводила "жах" на працівників підрозділів.

Проте свій трудовий шлях вона розпочинала, судячи з деяких даних, на Донецькому заводі гумово-технічних виробів і була мотористкою другого розряду. Немає інформації про те, яка у неї освіта і де вона її здобувала. Народилася Лілія у Донецьку у простій родині, її дівоче прізвище – Смирнова.

Рінат Ахметов разом із дружиною Лілією

На теми щодо особистого життя ні Рінат, ні Лілія Ахметови з журналістами не спілкувалися. Свіжі фото з нею знайти також складне завдання, можливо, вона таким чином контролює свій імідж і зберігає конфіденційність, побоюючись за своє життя.

Давні знайомі пари розповіли, що Лілія стала першим великим коханням Ріната, попри те, що він користувався популярністю серед дівчат. Познайомились вони у молодіжній компанії. І амбітний Ахметов вирішив віддати своє серце Лілії. Точна дата їхнього весілля невідома, але передбачається, що вони зв’язали себе узами шлюбу в другій половині 80-х років. Дружина народила мільярдеру двох синів: Даміра (1988) і Алміра (1997).

Рінат Ахметов та його син Алмір

Дамір Ахметов

Де зараз знаходиться Лілія Ахметова конкретно невідомо, але є інформація, що вона постійно проживає на території Великохї Британії. До 2017 року вона обіймала керівну посаду у "СКМ". З 2000-х років і до середини 2010-х років її ім’я було у списку найвпливовіших жінок України.

У 2010-му році також ходили чутки, що Лілія та Рінат розлучаються, оскільки український олігарх розпочав стосунки з молодою моделлю. Але у прес-службі його компанії цю інформацію спростували, заявивши, що Ахметов щасливий у шлюбі.

Лілія Ахметова разом із чоловіком Рінатом

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина та троє дітей екс-глави "Правого сектору" Дмитра Яроша. Екс-нардеп навіть має онуків.