Работала мотористкой на заводе и на публике появлялась редко: как выглядит жена Ахметова и где они познакомились (фото)

Давние знакомые пары говорят, что Лилия стала первой большой любовью Ахметова

Лилия Ахметова, супруга самого богатого украинца Рината Ахметова предпочитает вести закрытый образ жизни, несмотря на то, что в бизнесе своего мужа играла далеко не последнюю роль. На публичных мероприятиях в компании олигарха она появлялась всего несколько раз.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится супруга Ахметова и как выглядит. Также мы узнали некоторых факты их личной жизни.

Как выглядит жена Ахметова и где они познакомились

Учитывая, что за всю жизнь Лилия не дала ни одного интервью, СМИ известно о ней мало информации. Супруга украинского миллиардера предпочитает находиться в его тени, несмотря на то, что в 90-х годах являлась главным ревизором его компании "СКМ" (Систем Кэпитал Менеджмент) и наводила "ужас" на работников подразделений.

Однако свой трудовой путь она начинала, судя по некоторым данным, на Донецком заводе резиново-технических изделий и была мотористкой второго разряда. Нет информации о том, какое у нее образование и где она его получала. Родилась Лилия в Донецке в простой семье, ее девичья фамилия — Смирнова.

Ринат Ахметов вместе с женой Лилией

На темы, касающиеся личной жизни, ни Ринат, ни Лилия Ахметовы с журналистами не общались. Свежие фото с ней найти также затруднительная задача, возможно, она таким образом контролирует свой имидж и сохраняет конфиденциальность, опасаясь за свою жизнь.

Давние знакомые пары рассказали, что Лилия стала первой большой любовью Рината, несмотря на то, что он пользовался популярностью среди девушек. Познакомились они в молодежной компании. И амбициозный Ахметов решил отдать свое сердце Лилии, за которой старательно ухаживал. Точная дата их свадьбы неизвестна, но предполагается, что связали они себя узами брака во второй половине 80-х годов. Супруга родила миллиардеру двоих сыновей: Дамира (1988 года) и Алмира (1997 года).

Ринат Ахметов и его сынн Алмир

Дамир Ахметов

Где сейчас находится Лилия Ахметова конкретно неизвестно, но есть информация, что на постоянно проживает на территории Великобритании. До 2017 года она занимала руководящий пост в "СКМ". С 2000-х годов и до середины 2010-х годов ее имя было в списке самым влиятельных женщин Украины.

В 2010-м году также ходили слухи, что Лилия и Ринат разводятся, поскольку украинский олигарх начал отношения с молодой моделью. Но в пресс-службе его компании эту информацию опровергли, заявив, что Ахметов счастлив в браке.

Лилия Ахметова вместе с мужем Ринатом

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