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Ніяких "канєшно": запам'ятайте ці п'ять українських відповідників

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Синоніми для щоденного спілкування
Синоніми для щоденного спілкування. Фото freepik.com

Найбільш вживані відповідники до російського "канєшна"

В українській існує достатньо способів висловити згоду, окрім розмовного "канєшно". Ці альтернативи не лише збагачують мову, але й підкреслюють вашу освіченість та культуру мовлення.

Ось синоніми, які допоможуть уникати повторів та урізноманітнювати спілкування. Свідоме та стилістично точне слововживання — надійний помічник в опановуванні рідною мовою.

Як можна сказати "канєшно" більш літературно та формально:

  • Звичайно — найпоширеніший варіант, який підходить для будь-якої ситуації.
  • Звісно — також вживається у розмовній мові, але має більш неформальний відтінок.
  • Зрозуміло — використовується, коли потрібно підкреслити, що щось є очевидним.
  • Певна річ — цей вираз надає відповіді певної впевненості та підтвердження.
  • Ясна річ — вживається для підкреслення очевидності або загальноприйнятості чогось.

Маємо ще: авжеж, атож, аякже, отож, справді та інші синоніми. Вибір конкретного варіанту залежить від контексту та стилю спілкування. У формальних ситуаціях краще говорити "звичайно" або "зрозуміло", тоді як у неформальних розмовах підійдуть "звісно" або "ясна річ".

Раніше "Телеграф" розповідав, що українською означає "свічадо". Значення цього слова може вас здивувати.

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