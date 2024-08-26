"Не нападайте в погану погоду": в Україні сміються з армії Польщі, яка "пропустила" дрон РФ

Дехто вважає, що це не польська позиція

Українські блогери розкритикували армію Польщі, яка не змогла збити "заблукавший" російський безпілотник, Вони вважають, що інцидент показав чи некомпетентність, чи брехню наших сусідів.

Такої думки, наприклад, дотримується головний редактор "Апострофа" Денис Попович. Він вважає, що коли польський генерал каже, що погода завадила ППО збити російський дрон — "він або бреше, або некомпетентний. При цьому незрозуміло, що гірше".

Нагадаємо, що за словами оперативного командувача Збройних сил Польщі генерала Мацея Кліша, безпілотник зник приблизно через 25 км на території Польщі.

"Через погодні умови я не зміг віддати наказ на його знищення, тому що були б недотримані процедури, а саме не було б візуального підтвердження. Об’єкт зник з радарів", — сказав він під час брифінгу.

Попович заявляє, що сучасні РЛС, які виявляють такі цілі, можуть працювати за будь-якої погоди.

"Хмари, сніг та дощ цьому практично не заважають. Питання лише у технічній здатності конкретної РЛС виявити конкретну ціль.Ну, або зовсім останній варіант: РЛС у поляків взагалі не було, а повітряні цілі вони виявляють суто візуально. Тоді канєшна да… Щоправда, судячи за даними погоди, й "облаков" там не було, ну то таке", — каже він.

Колишній радник міністра оборони Олексій Копитько іронічно прокоментував слова польської армії, нагадавши про мемну відмазку росіян, якою вони пояснювали невдачі ППО.

"Як сказати по-польськи "кривизна земної поверхні"?

- Атмосферні умови!", — пише він

Блогер Віктор Литовчинко вирішив прокоментувати заяви поляків у іронічному тоні.

"Польська армія просить ворогів нападати на неї в хорошу погоду. Бо на погану вона недієздатна", — пише він.

Екс-нардеп Борислав Береза у свою чергу заявив, що своїми заявами поляки демонструють не свою позицію, а нібито позицію США.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в НАТО проти того, щоб Польща збивала ракети над Україною.