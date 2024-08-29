Німецькі ЗМІ стверджують, що у Польщі українця вважали героєм через ймовірну причетність до підривів "Північних потоків"

Українець Володимир Журавльов, якого Німеччина підозрює у підривах газопроводів "Північний потік", міг втекти від слідства. Німецькі правоохоронці звинувачують у всьому колег із Польщі, які могли допомогти підозрюваному втекти.

Про це сказано у розслідуванні німецьких та данських ЗМІ, передає Spiegel. У Німеччині звинуватили Польщу у тому, що країна відмовилася співпрацювати зі слідством.

За даними ЗМІ, Журавльов їздив із Польщі до Німеччини наприкінці травня 2024 року, а це незадовго до того, як прокуратура дала ордер на його арешт. З Німеччини українець разом із дружиною та трьома дітьми поромом вирушив до Данії на три дні, після чого у такий же спосіб повернувся до міста Росток, а звідки виїхав на авто до Польщі. Там родина Журавльова на кілька годин заїхала у гості до двоюрідної сестри його дружини, що журналістам підтвердила сама родичка.

Ордер на арешт Володимира Журавльова було видано судом Німеччини у перший тиждень червня, а вже 21 числа було направлено європейський ордер на арешт до Польщі. За даними слідства, підозрюваний перебував саме там.

Але польська сторона, попри обіцянки допомогти, навпаки, дала можливість Журавльову втекти. Німецькі ЗМІ не виключають, що польські правоохоронці навіть могли попередити Журавльова про арешт, що готується.

"У кулуарах німецької влади кажуть, що польські чиновники говорили: "Чому ми маємо його заарештовувати? Він для нас герой!", — пише Spiegel.

Сім’я Журавльових планувала відвідати Копенгаген ще раз у серпні, але 26 червня дружина Володимира Журавльова скасувала броню в готелі, а потім родина виїхала в Україну на авто. За інформацією Spiegel, на автомобілі були встановлені дипломатичні номери посольства України у Варшаві, але жодних подробиць німецькі ЗМІ не наводять із цього приводу.

Нагадаємо, що іноземні ЗМІ звинуватили Україну в причетності до підривів "Північних потоків". За інформацією WSJ, нібито Володимир Зеленський особисто схвалював цей процес. В Офісі президента спростували цю інформацію і наголосили, що Україні не було вигідно підривати "Північні потоки" та й ресурсів відповідних немає, на відміну від Росії.

Водночас президент Чехії Петро Павло назвав російські газопроводи легітимною метою України і в умовах війни з Росією наша країна мала повне право розглядати їх як стратегічні об’єкти.

Також "Телеграф" розповідав про те, що представник Китаю в ООН запропонував розслідувати вибухи на "Північних потоках" під егідою ООН. На додаток до цього він закликав країни співпрацювати з Росією.