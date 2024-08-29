Немецкие СМИ утверждают, что в Польше украинца считали героем из-за вероятной причастности к подрывам "Северных потоков"

Украинец Владимир Журавлев, которого Германия подозревает в подрывах газопроводов "Северный поток", мог скрыться от следствия. Немецкие правоохранители винят во всем коллег из Польши, которые могли помочь подозреваемому скрыться.

Об этом сказано в расследовании немецких и датских СМИ, передает Spiegel. В Германии обвинили Польшу в том, что страна отказалась сотрудничать со следствием.

По данным СМИ, Журавлев ездил из Польши в Германию в конце мая 2024 года, а это незадолго до того, как прокуратура дала ордер на его арест. Из Германии украинец вместе с женой и тремя детьми паромом отправился в Данию на три дня, после чего таким же способом вернулся в город Росток, откуда выехал на авто в Польшу. Там семья Журавлева на несколько часов заехала в гости к двоюродной сестре его супруги, что журналистам подтвердила сама родственница.

Ордер на арест Владимира Журавлева был выдан судом Германии в первую неделю июня, а уже 21 числа был направлен европейский ордер на арест в Польшу. По данным следствия, подозреваемый находился именно там.

Но польская сторона, несмотря на обещания помочь, наоборот дала возможность Журавлеву скрыться. Немецкие СМИ не исключают, что польские правоохранители даже могли предупредить Журавлева о готовящемся аресте.

"В кулуарах германских властей говорят, что польские чиновники говорили: "Почему мы должны его арестовывать? Он для нас герой!", – пишет Spiegel.

Семья Журавлевых планировала посетить Копенгаген еще раз в августе, но 26 июня жена Владимира Журавлева отменила бронь в отеле, а затем семья уехала в Украину на авто. По информации Spiegel, на автомобиле были установлены дипломатические номера посольства Украины в Варшаве, но никаких подробностей немецкие СМИ не приводят на этот счет.

Напомним, что иностранные СМИ обвинили Украину в причастности к подрывам "Северных потоков". По информации WSJ, якобы Владимир Зеленский лично одобрял этот процесс. В Офисе президента опровергли эту информацию и подчеркнули, что Украине не было выгодно взрывать "Северные потоки" да и ресурсов подходящих нет, в отличие от России.

В то же время президент Чехии Петр Павел назвал российские газопроводы легитимной целью Украины и в условиях войны с Россией наша страна имела полное право рассматривать их как стратегические объекты.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что представитель Китая в ООН предложил вести расследование взрывов на "Северных потоках" под эгидой ООН. В добавок к этому он призвал страны сотрудничать с Россией.