Другий Саміт миру може зупинити війну: у Зеленського розповіли, хто зіграє ключову роль

Для України важлива участь КНР у саміті

Наступний український Саміт миру може допомогти закінчити війну. Україні потрібно якомога швидше припинити бойові дії.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він розповів, що захід відбудеться в країні так званого Глобального Півдня, ймовірно, на Близькому Сході, щоб продемонструвати єдність світу на тлі спроб Росії роз’єднати його.

"Найважливіше очікування від другого саміту — це формування основних передумов для припинення бойових дій. Нам потрібно якомога швидше закінчити цю війну, щоб досягти справедливого миру", — наголосив він.

Єрмак зазначив, що для України вкрай важливо забезпечити участь Китаю у наступному саміті. За його словами, КНР є "великим гравцем, який дійсно здатний впливати на Росію".

Нагадаємо, Україна планує скликати другий Глобальний саміт миру до того, як у США відбудуться президентські вибори. При цьому другий саміт планується проводити за участю представників Росії. Але пізніше стало відомо, що у Кремлі відмовилися від участі у глобальній конференції. Там заявили, що у чутках про запрошення представника Росії побачили нібито ультиматум.

Раніше "Телеграф" писав, що з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Саміті миру у Швейцарії близько 100 делегацій із різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення всіх викрадених дітей та військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".