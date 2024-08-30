Право на отсрочку есть, но считают уклонистом: при каких обстоятельствах это возможно

Есть один важный момент

Мужчины призывного возраста в Украине при определенных условиях могут получить отсрочку от мобилизации. Однако есть случаи, когда их будут считать уклоняющимися от призыва.

Военнообязанный, имеющий право на отсрочку, должен оформить ее в установленном порядке. Об этом напоминает юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько, передает РБК-Украина.

Если этого не сделать и одновременно не появиться в ТЦК и СП по повестке и игнорировать обновление данных, то мужчину можно считать уклоняющимся от мобилизации лицом. Юрист говорит, что такие действия могут влечь административную или уголовную ответственность.

Лобунько отмечает, что административная ответственность предусматривает штраф в размере 17 000-55 500 гривен. В то же время уголовная ответственность — лишение свободы сроком до 5 лет.

Поэтому, если лицо, имеющее право на отсрочку, оформило его должным образом, не может считаться уклонистом

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие документы должны носить при себе мужчины во время военного положения. Есть случаи, когда статус или конкретная ситуация требует дополнительных бумажек.