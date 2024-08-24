Сирський отримав нове звання: кого ще підвищив Зеленський

Укази вийшли на день раніше

Напередодні Дня Незалежності, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський присвоїв головнокомандувачу України Олександру Сирському військове звання генерала. Також він підвищив у ранзі інших військових.

"Присвоїти військове звання генерала генерал-полковнику Сирському Олександру Станіславовичу — Головнокомандувачу Збройних Сил України", — йдеться в Указі глави держави.

Крім того, президент присвоїв військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Анатолію Баргилевичу — начальнику Генерального штабу Збройних Сил України. Командувач Об'єднаних сил Андрій Гнатов отримав звання генерал-майора (який був бригадним генералом).

Також звання генерал-майорів отримали:

голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець

начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олександр Комаренко

командувач Сил логістики Збройних Сил України Володимир Карпенко

заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Володимир Горбатюк

Крім того, звання бригадного генерала Зеленський присвоїв начальнику апарату СБУ Олегу Головашу (був полковником), начальнику Головного слідчого управління СБУ Андрію Швецю (був полковником). А також це звання отримав заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський (був полковником).

Як повідомляв "Телеграф", 24 серпня Зеленський підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією. Закон набирає чинності через 30 днів, але громадам УПЦ МП надається 9 місяців на розрив зв’язків із Російською православною Церквою.