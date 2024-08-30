"Геть із Паралімпіади": у Росії бісяться через потужний вчинок українця

Український спортсмен не збирається стояти поряд із представником країни-агресора

На Паралімпійських іграх у Парижі вперше на п’єдесталі пошани перетнулися представники України та РФ. Українець Олександр Комаров не став стояти поруч із представником країни-агресора під час церемонії нагородження.

Олександр, який виграв "бронзу" у запливі на дистанції 200 м у класі S5, привітав італійця Франческо Боччардо з перемогою та пояснив тому, що не хоче стояти поряд із росіянином Кирилом Пульвером, який виграв "срібло".

"Сказав італійцю, що змушений буду відійти від нього, бо поруч стояв суб'єкт Російської Федерації, нібито нейтральний, але всі ми знаємо, що нейтральність — це лише на папері. Я його привітав та побажав успіху, після чого відійшов [і поклав руку на серце]. З Україною у серці й сподіваюся на скорішу нашу перемогу", — цитує Комарова suspilne.

У Росії пропагандисти назвали вчинок українця "провокацією". Наприклад, сайт sportbox.ru закликав вигнати українця з Ігор.

Нагадаємо, на рахунку Синьо-жовтих 5 нагород на Паралімпіаді у Парижі. Перше "срібло" збірній України на Паралімпійських іграх-2024 приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1). Трохи згодом ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6. Цього ж дня плавець Олександр Комаров став третім на дистанції 200 м, S5. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Ірина Пойда (200 м вільним стилем, клас S5).

У другий змагальний день Ігор першу нагороду Україні у легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий (клас F38).